افتتاح و کلنگ زنی 17 پروژه عمرانی در شهرستان چرام

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکروز عصر پنجشنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: این پروژه ها به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح و یا کلنگ زنی شده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح ها، توسعه اقتصادی و عمرانی شهرستان تازه تاسیس چرام شتاب می گیرد.

نیکروز افزود: انقلاب اسلامی ایران خدمات ارزنده ای را برای تمام مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد به خصوص شهرستان چرام به همراه داشته است.

وی همچنین افتتاح اورژانس 115 شهرستان چرام، افتتاح یک فضای آموزشی با هشت کلاس درس،‌ افتتاح پروژه آب رسانی به شهرک بناری و توسعه باغات شمس آباد را از مهمترین پروژه های عمرانی افتتاحی این شهرستان عنوان کرد.