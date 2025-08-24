به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی در دومین روز از هفته دولت، مجموعهای از پروژههای عمرانی، اقتصادی و خدماترسانی در شهرستان چرام را با حضور مقامات استانی و محلی افتتاح و کلنگزنی کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بدو ورود به چرام به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و در تشریح عملکرد دولت چهاردهم گفت: دولت مردمی دکتر پزشکیان در دوازده ماه گذشته، با محدودیتها و تنگناهای بسیار گسترده، از جمله جنگ اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه که منجر به شهادت جمعی از هموطنان عزیز، سرداران و دانشمندان بزرگ شد مواجه بود.
وی تصریح کرد: رهبری مقام معظم رهبری، برنامهریزی دقیق دولت وفاق ملی، رشادت رزمندگان اسلام و همدلی بینظیر مردم، تمامی نقشههای شوم دشمنان را نقش بر آب کرد و موجب تقویت انسجام ملی و پررنگتر شدن سرمایههای اجتماعی شد.
وی با اشاره به دستاوردهای دولت در این دوره کوتاه خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات، دولت خدمات ارزشمند و ملموسی را در سراسر کشور ارائه کرده است که نمونههای بارز آن را میتوان در قالب افتتاح و آغاز پروژههای مختلف عمرانی و اقتصادی مشاهده کرد. این اقدامات امیدآفرینی زیادی در جامعه ایجاد کرده و نشان میدهد که دولت مردمی، صدای مردم در دورترین نقاط را شنیده و برای اجابت درخواستهای آنان تلاش میکند.
وی در ادامه به آمار پروژههای هفته دولت در چرام اشاره کرد و تاکید کرد: در مجموع، در این ایام، ۹۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۷۸۸ میلیارد تومان کلنگزنی و افتتاح میشوند که از این تعداد، ۷۴ پروژه افتتاحی و ۲۴ پروژه نیز کلنگزنی خواهند شد.
استاندار در بخش دیگری از سخنانش به پروژههای ویژه شهرستان چرام پرداخت و افزود: در حوزه اقتصادی، عملیات اجرایی احداث ۶ نیروگاه خورشیدی با محوریت شرکت ساتبا با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان آغاز میشود، همچنین ۴۵۴ پروژه خرد اقتصادی و اشتغالزا با محوریت دستگاههای حمایتی مانند بسیج سازندگی و کمیته امداد در این شهرستان، به بهرهبرداری خواهند رسید که برای بیش از ۴۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
رحمانی با اشاره به پروژههای گازرسانی در چرام اظهار داشت: در حوزه گازرسانی، پروژههایی با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان، اعم از افتتاح و کلنگزنی، در این شهرستان انجام شده یا خواهد شد. به عنوان مثال، برای گازرسانی به تنها ۳۰ خانوار، حدود ۵ میلیارد تومان هزینه شده که نشان از عزم جدی دولت برای خدمترسانی به همه مناطق دارد و در حوزه راهسازی هم روستاهای این شهرستان دیده شده است.
رحمانی بیان کرد: ساختمان پایگاه امداد نجات جادهای جوخانه شهرستان چرام با اعتبار پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی از زحمات تمامی کارکنان و مدیران دولتی تقدیر کرد و گفت: از همه عزیزانی که در بخشهای مختلف دولت با تلاش بیوقفه خود، زمینهساز اجرا و بهرهبرداری از این پروژهها شدهاند، تشکر میکنم.
نظر شما