توفان مرزن آباد را درنوردید/ بررسی خسارات در روستاها

فرماندار شهرستان چالوس با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:از ظهر امروز شاهد وزش باد شدید در شهر و بخش مرزن آباد بودیم که خسارت زیادی را وارد کرده است.

سید قدیر رضایی افزود: از عصر امروز شاهد وزش باد از سمت جنوب به شمال در منطقه مرزن آباد بودیم که خسارست زیادی را در حوزه شهری وارد ساخت.

وی ادامه داد: از ساعت اولیه وقوع این حادثه تیم ستاد بحران شهرستان چالوس به منطقه اعزام و نسبت به آماربرداری خسارت اقدام کرده است.

شرایط عادی در مرزن آباد



فرماندار چالوس تصریح کرد: در حال حاضر شرایط در مرزن آباد عادی است و بیشترین خسارت وارده در روستاهای مرزن آباد در روستای طویر است.

وی گفت: خوشبختانه در این حادثه تلفات جانی نداشتیم و یک نفر در حوزه شهری مرزن آباد دچار حادثه شد که بلافاصله به بیمارستان طالقانی اعزام شد.

رضایی بیان داشت: برق مرزن آباد فقط دو ساعت قطع بود اما فرستنده صداوسیما دچار اختلال است که واحد فنی صداوسیما در حال برطرف کردن مشکل است.

وی گفت: باد شدید امروز در شهر مرزن آباد موجب افتادن 5 تیر برق،20 درخت شد و به سربندی 5 منزل مسکونی خسارت وارد کرد.

رضایی اظهار داشت: تعداد 20 بیلبورد تبلیغاتی، تعدادی از تابلوهای راهنمای شهری و تاسیسات شهری خسارت وارد شد.

خسارت 300 میلیونی در حوزه شهری



وی گفت: تاکنون با براورد عای انجام شده 300 میلیون تومان خسارت در حوزه شهری وارد شده است.

فرماندار چالوس گفت: باد شدید امروز در حوزه روستایی خسارت های زیادی را در حوزه منازل مسکونی وارد کرد.

رضایی بیان داشت: بیشترین خسارت حوزه روستایی در روستای طویر بوده که علاوه بر منازل مسکونی خسارت شدیدی به مدرسه این روستا و مسجد وارد کرده است.

وی ادامه داد: توسط نیروهای بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی آمار برداری از میزان خسارت وارده در بخش کشاورزی و دامداری و منازل مسکونی در حال انجام است.

