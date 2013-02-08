دولت با گرانی ها مقابله کند/ مذاکره با امریکا خط قرمز نظام

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان ضمن تاکید بر اینکه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن معادلات جهانی را برهم خواهد زد، گفت: مردم با حضور خود در میدان همواره باعث اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی شده و می شوند.

وی جشن روز 22 بهمن را جشنی ملی دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی نعمتی بزرگ از سوی خداوند متعال به ملت ایران است.

خطیب جمعه سمنان ضمن تاکید بر اینکه همه وظیفه داریم برای شکر گزاری این نعمت الهی در راهپیمایی 22 بهمن حضور حماسی و پرشکوه داشته باشیم، گفت: تجدید میثاق با امام (ره) و آرمان های ایشان باعث خشنودی روح شهدا و امام شهدا خواهد شد.

راهپیمایی 22 بهمن مقدمه ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری

آیت الله شاهچراغی اظهارداشت: با حضور مقتدرانه مردم در راهپیمایی 22 بهمن، دشمن حساب کار خود را خواهد کرد و می فهمد با یک ملت بصیر و هوشیار طرف است.

وی با بیان اینکه شرکت در این راهپیمایی مقدمه ای برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خواهد بود افزود: حضور ملت در صحنه های مختلف خصوصا اینگونه راهپیمایی ها در برنامه ریزی های استکبار جهانی و دشمنان انقلاب موثر است.

اتفاقات اخیر مجلس موجب رنجش مردم و رهبری شد

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مسایل اخیر در مجلس شورای اسلامی نیز افزود: این مسایل و بد اخلاقی ها موجب رنجش مردم و رهبری شد و رهبر فرزانه انقلاب را نگران کرد.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع پرسنل نیروی هوایی که فرمودند در این حادثه مصالح کشور در نظر گرفته نشد، گفت: رهبری همواره این گونه حرکت ها را محکوم و بداخلاقی می دانند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند در این خصوص در آینده اظهار نظر خواهند نمود اظهار داشت: همه در این خصوص منتظر مواضع رهبری خواهیم بود.

مذاکره با امریکا خط قرمز نظام است

امام جمعه سمنان همچنین به سخنان اخیر مقامات امریکایی در خصوص مذاکره مستقیم آمریکا با نظام مقدس جمهوری اسلامی، تاکید کرد: مذاکره با امریکا خط قرمز نظام است.

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه مذاکره باید در شرایط برابر انجام شود تصریح کرد: ولی در این شرایطی که غرب برای ایران به وجود آورده مذاکره نمی تواند صورت گرفته و تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه هیچ کس در هر لباس و مسئولیتی نباید از خط قرمز نظام عبور کند، خاطر نشان کرد: همه باید بداند که رهبری تصمیم گیر نهایی در مورد مذاکره با آمریکا است.

ملت بحرین بیدار و هوشیار است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با یادآوری ظلم آل خلیفه و آل سعود در حق مردم مظلوم بحرین، اظهار داشت: همه دشمنان اسلام بدانند که ملت بحرین بیدار و هوشیار است و در مقابل این جنایاتها ایستاده است.

آیت الله شاهچراغی همچنین با اشاره به شکست طرح های مختلف کشورهای عربی و آمریکایی در کشور مظلوم سوریه نیز گفت: طرح جمهوری اسلامی ایران که همان مذاکره طرفین درگیری در سوریه به نتیجه رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی و آمریکایی پس از دو سال شاهد شکست طرح های خود در این مورد هستند.

مسئولان دولت به ویژه تعزیرات حکومتی با گرانی ها مقابله کنند

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به گرانی های اخیر در سطح جامعه با تاکید بر اینکه این گرانی ها بر مردم فشار فراوانی وارد کرده و پشت آنها را خم کرده است افزود: مسئولان دولت به ویژه تعزیرات حکومتی باید با این مساله مقابله کنند.

آیت الله شاهچراغی در خاتمه تاکید کرد: دولت و مجلس برای مقابله با روند افزایش قیمت ها راهکاری اساسی بیاندیشند.