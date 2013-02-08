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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

اخبار تونس/

آغاز مراسم تشییع شکری بلعید/اعتصاب سراسری تونس را فلج کرد

آغاز مراسم تشییع شکری بلعید/اعتصاب سراسری تونس را فلج کرد

همزمان با آغاز مراسم تشییع یکی از رهبران مخالف دولت تونس که چند روز پیش در مقابل منزلش کشته شده بود، این کشور به سبب اعتصاب سراسری به حالت تعطیل درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، هزاران تونسی در مراسم تشییع شکری بلعید از رهبران مخالف در میان تدابیر  امنیتی شدید شرکت کردند.

النشره همچنین از لغو همه پروازها به تونس و بالعکس در حمایت از اعتصاب سراسری در کشور خبر داد.

این در حالی است که القدس العربی از اعتصاب سراسری و بسته بودن همه موسسات دولتی، مراکز تجاری و خدماتی، توقف حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی در حمایت از درخواست اتحادیه صنفی تونس خبر داد.

این رسانه گزارش داد: خیابانهای تونس خالی از خودرو است و جز نانوایی ها و داروخانه و اورژانس بیمارستانها دیگر بخشها تعطیل است.

خبر دیگر اینکه دولت سوریه، ترور شکری بلعید از رهبران مخالف در تونس را محکوم کرد.

کد مطلب 1811948

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