عوامل پشت پرده ترور شکری بلعید/ خواهان توسعه روابط تونس با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله الزواری مدیر اجرایی مرکز اطلاع رسانی التیسیر تونس، مدیر روزنامه الفجر و عضو حزب اسلامی النهضه تونس که اخیرا به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عوامل ترور شکری بلعید از رهبران مخالف تونس اظهار داشت: تحقیقات درباره ترور شکری بلعید ادامه دارد و مطالبی که در این باره از سوی مخالفان یا دیگران گفته می شود بدون دلیل و مدرک است و تنها یک ادعا محسوب می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: بقایای حزب وابسته به رژیم مخلوع زین العابدین بن علی بیشترین بهره را از روند ترور در تونس می برند چرا که قرار بود در روز ترور شکری بلعید، قانون بهبود انقلاب ارائه شود قانونی که مانع ورود اعضای حزب حاکم بن علی به روند سیاسی کشور می شود، بنابراین، ترور بلعید با هدف مانع تراشی بر سر راه این روند انجام شد.

الزواری درباره اینکه دولت حمادی الجبالی در پی ترور شکری بلعید سقوط خواهد کرد یا خیر؟ به مهر گفت: دولت حمادی الجبالی در پی ترور شکری بلعید سقوط نخواهد کرد و وی در حال رایزنی با احزاب برای تشکیل دولت تکنوکرات است.

وی با بیان اینکه حزب النهضه از رایزنی با احزاب برای تشکیل دولت تکنوکرات دریغ نمی ورزد و این دولت مشکلات کشور را حل و فصل می کند افزود: حمادی الجبالی نخست وزیر فعلی نامزد دولت آتی تونس خواهد بود.

مدیر روزنامه الفجر درباره روابط ایران و تونس نیز گفت: ما خواهان توسعه روابط در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با ایران و تمام کشورهای اسلامی هستیم. کشورهایی که با آنها اشتراکات دینی و زبانی داریم.

وی تصریح کرد: از لحاظ دینی و ملی گسترش روابط با کشورهای آزاده و استقلال طلب و کشورهایی که حامی ملت های آزاده هستند یک تکلیف است و ایران از جمله این کشورها محسوب می شود که باید با آن رابطه داشت.