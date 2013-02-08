اجلاس مصر تحت الشعاع نماینده ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد پس از سفر 4 روزه به مصر و شرکت در هجدهمین سران اجلاس سازمان همکاری های اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سفر در شرایط بسیار ویژه و بی بدیل اتفاق افتاد و ممکن است که در آینده هم تکرار نشود.

وی گفت: مصر کشور بزرگ و با فرهنگ و تمدن تاثیرگذار در شمال آفریقا و سطح جهان است بیش از 90 میلیون جمعیت دارد و ملت ایران نیز ویژگی های برجسته ای دارند و این سفر پس از سی و چند سال که رابطه دو کشور قطع بود انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل عدم حضور ما در رابطه این کشور در سی و چند سال گذشته، کسانی که در جهت تخریب حرکت کرده اند هر آنچه که می خواستند گفتند اما پاسخی دریافت نکردند.

رئیس جمهور، تصریح کرد: در شرایطی که منطقه در حال تحولات بزرگ است این سفر انجام شد و دو کشور باید در این تحولات نقش آفرین باشند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس سازمان همکاری های اسلامی، گفت: موضوعات و دستورکارهای بسیار مهمی برابر ما قرار دارد که متاسفانه واگراهایی نسبت به این مسائل وجود دارد و این واگرایی خود را نشان می دهد و مردم از آن آسیب می بینند.

وی با بیان اینکه در 4 روز گذشته، رسانه ها و اصحاب نظر و اندیشه و سیاستمداران عمدتا به حضور نماینده ملت ایران در مصر و روابط دو کشور و آثار توسعه این روابط در در مناسبات بین المللی گفت: کنفرانس مصر، تحت شعاع حضور نماینده ایران قرار گرفت.

رئیس جمهور، گفت: در حاشیه برگزاری کنفرانس ملاقات های دو جانبه و چند جانبه ای برگزار شد که بنده مجموعا با 10 تن از مسئولان کشورهای شرکت کننده ملاقات داشتم و اجلاس 3 جانبه ایران، ترکیه و مصر هم برگزار شد که امیدوارم نتایج آن در اختیار مسلمانان و ملت های منطقه قرار گیرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه این جلسه در جهت همگرایی بود، گفت: 3 کشور تعهد کردند تصمیمات گرفته شده را دنبال کنند امیدوارم اتفاقات خوب سیاسی در آینده شاهد باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در کنفرانس مصر جلسه ای هم درباره فلسطین برگزار شد و قرار شد اقدامات مشترکی برای جلوگیری از شهرک سازی و کارهای زشت صهیونیست ها انجام شود. سخن مهم این بود که همه ما و گروه های فلسطینی باید با هم متحد شویم تا آرمان های مردمی فلسطین را پیگیری کنیم.

احمدی نژاد با اشاره به فضای حاکم بر اجلاس سازمان همکاری های اسلامی، گفت: فضای این اجلاس تفاهم و دوستی بود البته اجلاس قبلی که حضور یافتیم فضا کمی تند بود اما این اجلاس معتدل تر برگزار شد. یک علت آن شاید به دلیل تغییر شرایط سیاسی و محیطی باشد که مدیریت بهتری اعمال شد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما در این سفر یک کار مهمتری داشتیم و آن برداشتن موانع ذهنی و تبلیغاتی از راه دو ملت بزرگ ایران و مصر بود.

وی به گفتگوی خود با مرسی رئیس جمهور مصر در بدو ورود به این کشور اشاره کرد و گفت: روند خوبی برای ادامه همکاری ها ترسیم شد که به نظر می رسد نوع اندیشه ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.

احمدی نژاد به برنامه های خود در این سفر از جمله حضور در جامعه الازهر اشاره کرد و گفت: طبیعی است که برخی رفتارها از برخی افراد جاهل انجام شود اما در کنار این گله ها تحلیل های خوبی از شرایط مسلمانان در جهان و مسئولیت موحدان و عدالت طلبان و همچنین آثار خطرات عدم ایفای مسئولیت ارائه شد.

رئیس جمهور به دیدار خود با گروه های مختلف مصری از جمله سردبیران رسانه ها و نخبگان و سیاستمداران اشاره کرد و گفت: همه بحث ها حول و حوش روابط ایران و مصر و تاثیرگذاری آن بود. گروه های مختلف با دیدگاه های مختلف و بعضا متناقض در امر برقراری و توسعه رابطه دو کشور متفق القول بودند و هیچ اظهار نظر روشنی مبنی بر مخالفت با برقراری رابطه وجود نداشت.

وی گفت: در این سفر یک بار دیگر بر اهمیت رابطه و ظرفیت های آن برای دو کشور و منطقه و همچنین جهان گفتگو شد. امروز بحث توسعه چگونگی رابطه با ایران موضوع مهم بین سیاستمداران مصر است.

احمدی نژاد به پیشنهاد لغو روادید یک طرفه از سوی ایران برای سیاحت و تجارت در کشور مصر اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد تاثیرخوبی داشت و یک بار دیگر همه دنیا دیدند که همبستگی خوبی بین توده های دو ملت وجود دارد.

رئیس جمهور گفت: اگر دو کشور کنار هم قرار گیرند همه شرایط منطقه به نفع ملت ها تغییر خواهد کرد.

وی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران به گفتگوی صالحی وزیر خارجه با وزیر خارجه سنگال اشاره کرد و گفت: در این گفتگو توافق شد تا روابط دو کشور از سرگرفته شود.

احمدی نژاد ادامه داد: با اجازه مردم ایران صبح امروز برای بازدید از اهرام ثلاثه و مجسمه ابوالهل رفتیم. معتقدیم مصر جای بسیار خوبی برای گردشگران ایرانی است مردم مصر مردمی مومن و دوست داشتنی است و فضای این کشور صمیمی و پاک است و هر جا که می رفتیم مردم شعار می دادند ایران و مصر باید متحد باشند.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد زمینه های حل مشکل فلسطین و رفع سلطه صهیونیست ها هر چه سریعتر فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: از سازمان گردشگری و زیارتی می خواهم تا برای پذیرش گردشگران مصری و همچنین اعزام گردشگران ایرانی برنامه هایی را طراحی کنند. همچنین تجار مصری برای برقراری روابط گسترده تر به ایران خواهند آمد.

احمدی نژاد در بخش پایانی سخنانش در خصوص قرار داشتن در آستانه 22 بهمن نیز طی سخنانی گفت: ضرورتی ندارد که درباره 22 بهمن سخن بگویم. انقلاب اسلامی و دهه فجر، استقلال، عزت و شرف و ارزش متعلق به ملت ایران است. ملت ایران صدها سال است که از هویت و فرهنگ خود صیانت کرده است و امروز صاحب اصلی کشور استقلال، آزادی جمهوری اسلامی خود ملت است.

وی تاکید کرد: 22 بهمن امروز به شاخصی تبدیل شده که نشانه زنده بودن ملت ایران و قدرت و عظمت ملت ایران است. مطمئن هستم ملت ایران یک بار دیگر با هوشیاری خود این عظمت را در راهپیمایی 22 بهمن به تصویر می کشند و بنده افتخار دارم به عنوان کوچکترین خادم مردم، مانند قطره ای به اقیانوس بیکران ملت بپیوندم و جان و غرور خود را با ذلال جاری ملت بزرگ تطهیر کنم.