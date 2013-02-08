برترین های اولین رقابتهای "کیوکوشین کاراته ماتسوشیما" استان سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای کاتا قهرمانی "کیوکوشین کاراته ماتسوشیما" استان سمنان گرامیداشت دهه مبارک فجر عصر جمعه در سالن ورزشی کوثر شاهرود پایان یافت.

در بخش تیمی این مسابقات تیم هلال احمر شاهرود اول شد و تیم های انقلاب شاهرود و ذوالفقار سمنان به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

در این مسابقات 80 نفر در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در قالب چهار تیم از شهرستانهای شاهرود، سمنان و مهدیشهر به رقابت پرداختند.

در بخش انفرادی در رده خردسالان B، کمربند نارنجی و آبی، امیر علی کوهی، بصیر رحیمی، امیر عباس مومن پور و محمد طاها ذوالفقاری به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در رده خردسالان A، کمربند نارنجی و آبی، شبیر رحیمی، محمد امیدی، ارشیا محمدی و رضا اسلامی حائز رتبه های برتر شدند.

در رده خردسالان A، کمربند زرد و سبز، حسین موحد، محسن نوده، سید مصطفی مومن نژاد و محمد بینائیان عناوین برتر را کسب کردند.

در رد رده نونهالان B، کمربند نارنجی و آبی، مهدی فضلی نژاد، آرش آذرکردار، مهراب معبادی و علی ذوالفقاری حائز رتبه های برتر شدند.

در رده نونهالان A، کمربند نارنجی و آبی، عرفان پیروزی، ابوالفضل گوهری نژاد، حسین داودی و علی عباسی به عنوان نفرات برتر انتخابات شدند.

در رده نونهالان B، کمربند زرد و سبز، محمد مهدی تیموری، مهدی عامری، سید محمد میرغنی و علی اکبر سبحانی عناوین برتر را از آن خود کردند.

در رده نونهالان A، کمربند زرد و سبز، کمیل پیله ور، اسدالله حسینی، علی اکبر صیادی و یزدانی طالع زاری حائز رتبه های برتر شدند.

در رده نونهالان، کمربند قهوه ای علی میرنیا، مرتضی هفت تنی، محمد سجاد یزدانیان و علی رضایی عناوین برتر را از آن خود کردند.

در رده نوجوانان کمربند نارنجی و آبی، کمال طهان، ابوالقاسم رضایی، مهدی کاووسی و علیرضا شاکری به عنوان برترین ها انتخاب شدند.

در رده نوجوانان کمربند زرد و سبز، امیر محمد محمدی، نیما محمدی، هاشم طالبی و رضا صدیقی حائز رتبه های برتر شدند.

در رده نوجوانان کمربند مشکی، سید حسین رشیدی، حسین رجبی، سجاد خلیل آبادی و رضا غلامی عناوین برتر را کسب کردند.

در رده جوانان، کمربند زرد و سبز ایمان سرایلو و سید حسین رضا موسوی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

در رده بزرگسالان، کمربند مشکی، صادق خانزاده عرب، امیر ربیعی، احمد یوسفی فرد و سید جسین رشیدی عناوین برتر را کسب کردند.

نفرات اول و دوم هر رده سنی به مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسوشیما قهرمانی کشور که مردادماه سال آینده در تهران برگزار می شود اعزام می شوند.