تیم کاراته جوانان تهران به مقام نخست دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در رده سنی جوانان 283 کاراته‌کا به رقابت پرداختند که که در نهایت جوانان پایتخت نشین با کسب یک مدال طلا، یک نقره و 2 برنز از سکوی قهرمانی بالا رفتند. تیم‌های گیلان و قم هر کدام با یک طلا، یک نقره و یک برنز مشترکاً دوم شدند، آذربایجان غربی با یک طلا و 2 برنز در مکان سوم ایستاد.



تیم مرکزی با یک طلا و یک برنز چهارم شد، تیمهای کرمان و اصفهان با یک مدال نقره مشترکاً پنجم شدند و تیمهای کرمانشاه، زنجان و کمیته رزمی مساجد با یک مدال برنز در مکان هفتم جای گرفتند.

اما نکته قابل حضور شهاب سلطانی سرمربی تیم ملی در مسابقات جهانی 2010 صربستان به عنوان عضو کمیته فنی و ناظر مسابقات در سالن برگزاری مسابقات بود. پیش از این نام کتیرایی و بهنام فر مربیان موفق تیم ملی در مسابقات 2012 پاریس به عنوان گزینه های هدایت تیم هلی جوانان و نوجوانان اعلام شده بود.

نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در رده جوانان:

وزن 55-کیلوگرم( 66 شرکت کننده )1- سعید علی نژاد از آذربایجان غربی2- مصطفی مهدی پور از گیلان3- محمد زارع از آذربایجان غربی و آرش کریمی از زنجان

وزن 61- کیلوگرم(63 شرکت کننده)1- دانیال زحمتکش از گیلان 2- مهدی قراری زاده از کرمان 3- محمد مهدی شکری از مرکزی و محمد رضا سرتیپی از تهران

وزن 68- کیلوگرم(58- کیلوگرم)1- حمید رضا عبادی از مرکزی 2- سامان داداشی از تهران 3- آرمین صفری از کرمانشاه و مجید خان عینی از قم سوم

وزن 76- کیلوگرم(51 شرکت کننده) 1- علی نجفی از قم 2- عماد سلطانیان از اصفهان 3- علیرضا بندری از گیلان و علی فریدی از آذربایجان غربی

وزن 76+کیلوگرم(45 شرکت کننده) 1- کوشا تیموری از تهران 2- مسعود رحیمی از قم 3- مهدی حسینی از کمیته رزمی مساجد و علی وفایی نژاد از تهران