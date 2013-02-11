به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ، در آستانه سفر به پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران درباره اهداف سفرش گفت: این سفر برای تشکیل نهاد جدیدی است که بین مجالس کشورهای منطقه در حال شکل گیری است.

وی افزود: در دنیای امروز این گونه همبستگی های منطقه ای در حال نضج گرفتن و خیلی مهم است بجای این که شرایط بین المللی بر کشورهای منطقه تحمیل شود، کشورها به این هوشیاری رسیده اند که مسائل خودشان را در درون پیمان ها یا نهادهای منطقه ای حل و فصل کنند.

لاریجانی تصریح کرد: این اجلاس روسای مجالس کشورهای اکو است تا نهادی را برای استفاده بهتر از ظرفیت هایشان ایجاد کنند.

رئیس مجلس گفت: امیدواریم طوری بشود که بتوان مسائل سیاسی و امنیتی را نیز در این گونه نهادها ساماندهی کرد.

وی افزود: ما در زمینه اکو در دو دهه گذشته، گامهایی برداشته بودیم و همکاریهایی با شیب ملایم آغاز شده بود و امروز نهاد جدیدی که مجالس کشورهای عضو اکو می خواهند ایجاد کنند، تشکیلاتی است که ظرفیت های صنعتی و تکنولوژیک اعضا هم بتواند فعال تر شود، علاوه بر این رایزنی هایی هم برای سرمایه گذاری برای بهبود وضع اقتصادی انجام گیرد

لاریجانی گفت: راههای مواصلاتی و داد و ستد محصولات مختلف کشاورزی بین کشورهای عضو و نیز استفاده از ظرفیت های صنعتی موارد دیگر مورد توجه است که اصل سفر هم برای این منظور است.

وی افزود: ما همیشه از این گونه پیمانها و همکاری های منطقه ای استفاده کرده ایم، علاوه بر این، پاکستان کشور دوست، همسایه و همراه ما در مسائل مختلف به شمار می رود و این فرصتی برای گفتگوهای دو جانبه است.

لاریجانی تصریح کرد: از آنجا که روسای مجالس کشورهای دیگری هم در این اجلاس حضور دارند، در این دو روزی که در پاکستان هستیم فرصتی برای رایزنی های سیاسی و اقتصادی خواهد بود و از آنجا که هم اکنون موضوعات منطقه ای حساسی داریم، از این فرصت می شود استفاده کرد.