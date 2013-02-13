لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس به اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست وبد سرپرست اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند.

وکلای ملت بعد از اعاده این طرح از شورای نگهبان یک بند به شرح زیر به ابتدای بندهای ماده شش الحاق کردند:

بند الحاقی- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات یا اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی. در ماه شش این لایحه آمده است: در خواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند: الف- محکومیت جزائی موثر با عایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی ب- تمکن مالی ج- عدم هجر د- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوآنان تحت سرپرستی ه- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر مواد روان گردان الکل و- صلاحیت اخلاقی ذ- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و صعب العلاج .

همچنین تبصره ماده شش نیز که با پیشنهادات متعدد نمایندگان برای اصلاح مواجه بود به نتیجه ای نرسید و این تبصره جهت اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجا داده شد.

تبصره ماده شش به این شرح است: در صورتی که یابنده طفل تقاضای سرپرستی طفل را کند و واجد شرایط لازم برای سرپرستی نیز باشد، مطابق مقررات این قانون سرپرستی کودکان یا نوجوان به وی واگذار خواهد شد.

در ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و یا بد سرپرست اعاده شده از شورای نگهبان نمایندگان به اصلاحیه ماده 8 توسط کمیسیون اجتماعی را با 124 رای موافق 7 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تصویب رساندند.

درماده 8 آمده است: سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشد: الف – امکان شناخت هیچ یک از پدر مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد ب- پدر ومادر و جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان 2 سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان پدر یا مادر و یا جد پدری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده است د- هیچ یک از پدر و مادر و جد پدری آنان صلاحیت سرپرستی را نداشته بشد و به تشحیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره یک: چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بد سرپرست توسط دادگاه درصورتی که آنان را واجد صلاحیت ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده ای نیز کودک را تهدید نکند با اخذ نظر سازمان نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ا بقاء می شود.

تبصره 2- در صورت وجود اقراب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط؛ سرپرستی به وی واگذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان؛ سرپرست با قرعه انتخاب یم ی گردد در صورت نبود اقراب طبقه دوم بین اقراب سوم بدین نحو عمل می شود.

همچنین نمایندگان بعد از بررسی اصلاحیه بند 9 و ارائه پشنهادات مختلف سرانجام به نتیجه ای نرسیدند و ماده 9 نیز برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی ارجا داده شد .

در ماده 9 این لایحه آمد است: کلیه افراد کمتر از 16 سال که واجد شرایط مذکور در ماده 8 می باشند مشمول این قانون می گردند مگر اینکه به تشخیص دادگاه بالغ و رشیده بوده و نیاز به سرپرستی نداشته باشند.

همچنین نمایندگان ماده 10 این لایحه را نیز که توسط کمیسیون اجتماعی اصلاح شده بود با 124 رای موافق به تصویب رساندند. درماده 10 این لایحه آمده است: در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر مادر و جد پدری صلاحیت سرپرستی ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذر نماید.