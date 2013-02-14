هنر محیطی فرش خاکی به توسعه هرمز منتهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طالب گلزاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: بعد از اتفاق هنری فرش خاکی در سال87 فعالیت های انجمن هنرهای تجسمی هرمز منسجم تر شده است.

گلزاری در تشریح اقدامات انجمن هنرهای تجسمی هرمز در شش ماه آینده گفت: در تلاشی نمادین با استفاده از خاکهای رنگی قرمز و سفید به رنگ آمیزی دیوارهای خانه های مسکونی و نیز جاده های آسفالت سراسر جزیره خواهیم پرداخت تا از این طریق ویژگی ظاهری شهر که همان خاکهای رنگی است در بدو ورود گردشگران، بارز باشد.

وی که مدیریت انجمن هنرهای تجسمی هرمز را نیزبر عهده دارد در ادامه به برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان افتخارات هرمز در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در نوروز پیش رو اشاره کرد و افزود: با برپایی این نمایشگاه سعی داریم مردم جزیره را با سایر هنرها از جمله هنر عکاسی بیشتر آشنا کنیم.

گلزاری با بیان اینکه در جزیره هرمز جوانان هنرمند با استعدادی زندگی می کنند ضعف های نظام آموزشی و نیز نا آشنایی مردم با فعالیتهای هنری را یاد آور شد و اظهار داشت : با بر پایی فرش خاکی ، هنر تا حدود زیادی برای مردم ملموس شد به گونه ای که دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرمز در مهر ماه سال آینده اقدام به پذیرش دانشجو در رشته گرافیک خواهد کرد.

وی عنوان کرد: از نظر اجرای فرش خاکی در هرمز که حتی برای خیلی از مسولان ناشناخته بود باعث شد توجه مدیران به جزیره ای که داشت خالی از سکنه می شد جلب شود و به نسبت گذشته امید به زندگی و بهتر شدن شرایط زندگی مردم هرمز بیشتر شود.

گلزاری در تأیید گفته هایش به این مطلب اکتفا میکند که تا قبل از سال 87 که اولین فرش خاکی بر پا شود ، تحصیل کردگان دانشگاهی هرمز 20 نفر بودند ولی اکنون به 200 نفر رسیده اند . مسئول هماهنگی در جزیره هرمز این افزایش میل به ادامه تحصیل را به دلیل مراودات فرهنگی می داند که با حضور گردشگران جزیره هرمز اتفاق افتاده است.

هر ساله به میزان گردشگران هرمز افزوده می شود

بخشدار هرمز ضمن بازدید از چهارمین فرش خاکی اظهار داشت: حجم جمعیتی که جهت دیدن فرش خاکی از روز شروع تا پایان پروژه وارد هرمز می شوند حدود 12 هزار نفر خواهند بود.

همچنین فریدون دریانورد در ادامه در جمع خبرنگاران با استناد به آمار پنج هزار نفری گردشگران برای بازدید از اولین فرش خاکی گفت : فرش به پتانسیل گردشگری ویژه ای برای هرمز تبدیل شده است که سال به سال گردشگران بیشتری برای بازدید این اثر هنری به جزیره می آیند.

وی درباره تاثیرات حضور گردشگران در هرمز به استفاده مردم جزیره از اینترنت اشاره کرد و گفت : از هزار و 500 خانوار جزیره هزار خانوار به اینترنت دسترسی دارند و اغلب شهروندان برای اولین بار که در فضای مجازی قرار می گیرند به جست جوی فرش خاکی هرمز می پردازند تا در این فضای گسترده بزرگی نام جزیره هرمز را ببینند.

از نظر بخشدار هرمز، فعالیت های گروه هنرنو هرمز برای مردم جزیره به باور تبدیل شده وبه کارهای هنری آنها یقیین پیدا کرده اند.

وی در این باره افزود : تعاملی که مردم هرمز با پدید آورندگان فرش برقرار کرده اند به گونه ای است که بسیاری از اهالی روز شماری می کنند تا روز رونمایی فرا رسد.