صبحگاه مشترک بسیجیان بوشهر در رزمایش 20هزار نفری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش 20 هزار نفری الی بیت المقدس با حضور گسترده و پرشور بسیجیان استان بوشهر از صبح چهارشنبه آغاز شده و بسیجیان بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به اجرای برنامه‌های این رزمایش می‌پردازند.

صبح پنجشنبه با حضور سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برنامه صبحگاه مشترک بسسیجیان برگزار شد و پرچم لبیک یا حسین و پرچم حرم رضوی در این آئین به اهتزاز درآمد.

پس از دیدن سان سردار نقدی از میدان صبحگاه نیروهای بسیجی شرکت‌کننده در این رزمایش، تلاوت کلام‌الله مجید و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، پرچم لبیک یا حسین و پرچم بارگاه امام رضا(ع) به اهتزاز درآمد.

در برنامه صبح امروز این رزمایش آیت‌الله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر، سردار فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور، سردار جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع)، سردار رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، عبدالکریم جمیری نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس و موسی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، جم و دیر حضور داشتند.

در این مراسم صبحگاه 20 هزار نفر از نیروهای بسیجی از گردان های عاشورا، الزهرا(ع)، امام علی(ع) و نیروهای واکنش سریع حضور دارند.

رزمایش 20 هزار نفری الی بیت المقدس روزهای 25 تا 27 بهمن ماه در بخش مرکزی شهرستان بوشهر حدفاصل شهر چغادک تا شهربوشهر ادامه دارد.

در این رزمایش از سلاح های سبک و نیمه سنگین خاص نیروهای بسیجی استفاده می شود و افزون بر انفجار های خاص، بالگرد برای انجام برخی عملیات ها به کارگیری خواهد شد.

عملیات دفاع از کوی و برزن در پارک شورای بوشهر، عملیات تاخیری در سه کیلومتری محل رزمایش در سه محور، عملیات هلی برن و ضد هلی برن در کنار میدان تیر تیپ پیاده و عملیات امداد و نجات نیز در محله تنگک شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

تمرین های رزمایشی از عصر روز پنجشنبه آغاز می شود و بسیجیان شب جمعه نیز در آیین معنوی دعای کمیل شرکت می کنند.