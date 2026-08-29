پیامبر(ص) الگوی مکارم اخلاق و مهربانی است

حجت الاسلام محمد حسین صداقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) به مکارم اخلاق، حسن خلق و مهربانی شناخته می‌شدند و امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به این ویژگی‌ها نیاز دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر ادامه داد: در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، مردم باید بیشتر به فکر یکدیگر باشند، به هم کمک کنند و دست یکدیگر را بگیرند و اگر روحیه مهربانی، ایثار و از خودگذشتگی در جامعه تقویت شود، می‌توانیم با همدلی از مشکلات عبور کنیم.

وی با بیان اینکه امام صادق(ع) با فعالیت‌های علمی به مکتب تشیع عمق بخشیدند، اظهار کرد: امروز نیز وظیفه ماست با پرداختن به مباحث علمی، دقت در گفتار و توجه به منابع معتبر، در مسیر مورد تأکید امام صادق(ع) حرکت کنیم.

صداقتی با اشاره به گسترش فضای مجازی گفت: امروز حجم زیادی از اخبار و مطالب از منابع مختلف در فضای مجازی منتشر می‌شود و همین مسئله ضرورت دقت در پذیرش و انتشار اخبار را بیشتر کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر افزود: با تأسی از آموزه‌های امام صادق(ع) باید نسبت به اخبار و مطالبی که منتشر و بازنشر می‌کنیم دقت داشته باشیم و تنها مطالبی را بپذیریم که از صحت و اعتبار آن‌ها اطمینان داریم و از انتشار اخبار بدون سند و مطالب نادرست پرهیز کنیم.

وحدت مسلمانان خنثی‌کننده توطئه دشمنان است

وی با تأکید بر اهمیت وحدت مسلمانان تصریح کرد: مسلمانان اعم از شیعه و سنی جمعیت قابل توجهی در جهان هستند و اگر این ظرفیت بزرگ با همدلی و وحدت در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌تواند بسیاری از توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان را خنثی کند.

صداقتی گفت: همان‌گونه که امام خمینی(ره) بر قدرت وحدت مسلمانان تأکید داشتند، امروز نیز اتحاد و همدلی مسلمانان می‌تواند در برابر توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین تلاش‌های رسانه‌ای برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

جشن‌های خیابانی فرصتی برای انس بیشتر مردم با اهل‌بیت(ع) است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر با اشاره به تجربه برگزاری جشن‌های خیابانی میلاد اهل‌بیت(ع) در کاشمر اظهار کرد: سال گذشته در شهرستان کاشمر جشن‌های میلاد اهل‌بیت(ع) را به صورت خیابانی برگزار کردیم و از مردم، هیئت‌ها، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی دعوت شد تا در این برنامه‌ها حضور داشته باشند.

وی افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای حضور مردم در فضای عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی و دینی است و می‌تواند زمینه انس بیشتر مردم با اهل‌بیت(ع) را فراهم کند.

صداقتی ادامه داد: هر اندازه انسان با یک الگو انس بیشتری پیدا کند، طبیعتاً بیشتر از آن الگو تأثیر می‌پذیرد. بنابراین اگر سیره اهل‌بیت(ع) و آموزه‌های دینی را در مناسبت‌های مختلف، چه در جشن‌های میلاد و چه در ایام شهادت، در زندگی مردم پررنگ‌تر کنیم، زمینه شکل‌گیری سبک زندگی اهل‌بیتی در جامعه فراهم خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر گفت: این مناسبت‌ها به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان فرصت مناسبی است تا با معارف، نگرش و سیره اهل‌بیت(ع) بیشتر آشنا شوند و ارتباط عمیق‌تری با این معارف برقرار کنند.

نسل جوان باید سیره اهل‌بیت(ع) را مطالعه کند

وی نسل جوان و نوجوان را آینده‌سازان کشور دانست و افزود: امید آینده کشور به این نسل است و اگر متولیان فرهنگی و دینی و همه کسانی که دغدغه دین دارند، سبک زندگی و نگرش اهل‌بیت(ع) را به نسل جوان منتقل نکنند، طبیعی است که جریان‌های فرهنگی دیگر برای این نسل الگو و سبک زندگی ارائه خواهند کرد.

صداقتی بیان کرد: بسیاری از مفاهیمی که امروز در قالب‌های مختلف از سوی فرهنگ غرب به جوانان ارائه می‌شود، نمونه عمیق‌تر و زیباتر آن قرن‌ها پیش در آموزه‌های اهل‌بیت(ع) بیان شده است؛ کافی است نسل جوان یک‌بار با دقت این معارف را مطالعه کند تا تأثیر آن را در زندگی خود مشاهده کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر گفت: اهل‌بیت(ع) مسیر تعالی انسان را برای ما ترسیم کرده و چراغ راه را روشن کرده‌اند و برای داشتن یک زندگی مطلوب و ساختن جامعه‌ای متمدن و اخلاق‌مدار، این مسیر در اختیار ما قرار دارد و امیدواریم با تأسی از اهل‌بیت(ع) بتوانیم این راه را ادامه دهیم.