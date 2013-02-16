تظاهرات در شهرهای مختلف/ یک نفر کشته و 47 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شهروندان مصری شب گذشته در ادامه اعتراضات خود علیه محمد مرسی با کوکتل مولوتف به نهاد ریاست جمهوری در قاهره حمله کردند.

این حمله به درگیری معترضان با نیروهای امنیتی مصر منجر شد و این نیروها برای متفرق کردن مردم از ماشینهای آب پاش استفاده کردند.

تظاهرات کنندگان با سنگ و کوکتل مولوتف به شیشه های نهاد ریاست جمهوری حمله و تلاش کردند به درهای اصلی کاخ یورش ببرند. این تظاهرات به دعوت رهبران مخالف مصر موسوم به جبهه نجات ملی برگزار شد.

از سوی دیگر میدان النهضه مصر در مقابل دانشگاه قاهره نیز شاهد تظاهراتی بود که به دعوت اخوان المسلمین مصر و تحت عنوان "با هم علیه خشونت" برگزار شد.

همزمان با قاهره، شهرها و استان های دیگر همچون اسکندریه، الغربیه، بنی سویف، دمیاط، السوئز و پورت سعید نیز شاهد تظاهرات بود.

این در حالی است که وزارت کشور مصر روز گذشته از تمام گروه های سیاسی و انقلابی این کشور خواسته بود به بیان نظرات خود به صورت مسالمت آمیز پایبند باشند.

سخنگوی وزارت کشور مصر در بیانیه ای مطبوعاتی با اعلام این مطلب افزود: سرویس های امنیتی به تامین امنیت معترضانی که به صورت مسالمت آمیز اعتراض می کنند و نیز تامین امنیت تاسیسات عمومی و خصوصی پایبند هستند.

الیوم السابع نیز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داد: بر اثر تظاهرات روز گذشته در شهرهای قاهره، اسکندریه، الغربیه، بنی سویف، دمیاط، السوئز و پورت سعید 47 نفر زخمی شدند و یک معترض کشته شد.

35 نفر از مجروحان این تظاهرات پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند و 12 نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

در همین حال المصری الیوم نیز گزارش داد: در مقابل دفتر استانداری البحیره 2 نفر شب گذشته بازداشت شدند. این افراد سعی داشتند به مقر استانداری البحیره حمله کنند.