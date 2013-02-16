به گزارش خبرگزاری مهر، طی حكمی از سوی رياست جامعة‌القرآن الكريم و اهل‌بيت(ع) كشور، محمد جماله، قاری بين‌الملل قرآن مجيد، به عنوان مدير آموزش قرائت جامعة‌القرآن الكريم و اهل البيت(ع) استان بوشهر منصوب شد.

در متن اين حكم آمده است: در راستای مطالبات قرآنی مقام معظم رهبری، در سير آموزشی و ارتقای ساختار امور قرآنی، طی حكمی از سوی رياست جامعة‌القرآن الكريم و اهل البيت(ع) كشور، قاری بين‌الملل قرآن مجيد، استاد محمد جماله به عنوان مدير آموزش قرائت جامعة‌القرآن الكريم و اهل البيت(ع) استان بوشهر منصوب شد.

در ادامه نيز آمده است: انشاءالله تلاش داريم حوزه مديريت آموزش قرائت به نحوی برنامه‌ريزی كند كه تمام وظايف محوله را انجام دهد و در راستای توسعه فرهنگ و ترويج امور قرآنی بسيار مؤثر باشد.

