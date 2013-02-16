زاینده رود تشنه دستان کشاورزان اصفهان را خشکاند/بیکاری گریبان گیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کشاورزان شرق اصفهان در حدی نگران کننده و بحرانی است که دیگر هیچیک از آنها قطره های آب برای کشاورزی خود ندارند و هموراه نگران معیشت خانواده خود هستند که در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردند چنانچه حتی موضوع را به هیئت دولت نیز کشاندند.

همچنین برخی از آنها با پیگیریهای لازم در خصوص وضعیت زاینده رود با معاون اول رئیس جمهور نیز جلسه گذاشتند و این جلسه وعده‌هایی نیز داده شد.

علاوه بر آن رئیس جمهور در سفر آذر ماه خود به اصفهان که برای افتتاح چند طرح در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان حاضر شده بود در بخشی از سخنانش در پاسخ به مسائل مطرح شده پیرامون بررسی خشکسالی در اصفهان و خشک شدن زاینده رود گفت: قبول دارم خشکسالی است و آب کم است و از طرفی زاینده رود منشا حیات اصفهان و استانهای همجوار است که باید با توسل به درگاه خداوند بخواهیم تا از آسمان این نعمت الهی بیش از پیش افزایش یابد پس باید همه دعا کنیم چرا که حل همه مسائل به دست خداست و تجربه نشان داده مردم اصفهان هرچه بخواهند به دست می آوردند.

زمانی که رئیس جمهور این جمله را در اصفهان بیان کرد، درک آن برای بسیاری دشوار بود البته هر چند که در ادامه این سخنان وی طرح انتقال آب از دریای مازندران و خلیج فارس را نیز بیان کرد اما آنچه که مهم بود مشکل فعلی کشاورزان بود که احمدی نژاد با بیان اینکه دعا کنید تا باران ببارد وعده جریان آب را داد.

حال پس از گذشت چند ماه از این بیان این موضوع خوشبختانه بارشهای خوبی را در سرشاخه های زاینده رود شاهد بودیم در حدی که حجم و میانگین این بارشها در مقایسه با سالهای پیش از خود با یک افزایش نسبتا بالایی روبرو بود، اما همچنان زاینده رود خشک و بی آب باقی مانده است.

این موضوع سبب شده تا کشاورزان شرق اصفهان در این خصوص قطعنامه ای را صادر کنند و طی تجمعات توجه متولیان امر را در این خصوص خواستارند.

یکی از این کشاورزان به خبرنگار مهر گفت: در زمان احداث تونل کوهرنگ یک، پدران ما هر من گندم را هفده ریال فروختند و تونل را احداث کردند و حال هیچ آبی از این تونل به ما نمی رسد این درحالی است که شخص من به طور مثال نزدیک به 150 جریب زمین با شش فرزند که شغل همه کشاورزی است و به سبب خشکی زاینده رود همه ما بیکار و شغل خاصی نداریم.

وی ادامه داد: اکنون همه ما کشاورزان برای احقاق حق خود آمده ایم و بارها تقاضای رسیدگی به وضعیت کشاورزان را داشته ایم که انتظار می رود بتوان به نتیجه رسید.

یکی دیگر از این کشاورزان نیز به مهر گفت: منظور از این تجمع و تحسن آرام این است که ما نزدیک به ده سال است که از طریق طومار و مکاتبه با مسئولین اصفهان و هیات دولت و وزارت خانه های مربوطه مکاتبه کرده اما جواب قانع کننده ای نگرفته ایم لذا اکنون مردم تحسن آرام کرده ودر این بین نباید فراموش کرد تمام این افراد نیز کسانی هستند که دلداده نظام و انقلاب هستند.

این کشاورز اصفهانی تصریح کرد: اما آنچه که مهم است این است که یکسری از مسئولین اصفهانی نمی خواهند مشکلات ما را به مسئولان بالادستی خود در تهران برسانند.

وی ادامه داد: متاسفانه به سبب نبود آب سرمایه کشاورزان بی ارزش شده و کسی زمین ما را خریداری نمی کند و هیچ کاری نداریم و سرمایه کشاورزان که همین زمین است نیز دیگر ارزش فروش ندارد.

کشاورز دیگری نیز خواهان رسیدگی موضوع از جانب رئیس جمهور شد و گفت: شایسته است که این موضوع توسط شخص احمدی نژاد دنبال شود.

وی ادامه داد: ده سال است با بی آبی دست و پنجه نرم می کنیم و مشکل خشکسالی ما را بسیار دچار مشکل کرده است.

همچنین در این خصوص کشاورز دیگری با اشاره به اینکه من سه هکتار زمین دارم که در حال حاضر این زمین ها کشت نمی شود گفت: ما نزدیک به 10کشاورز هستیم که نزدیک به 1800 اصله درخت داریم که مجموع این درختها به خاطر خشک سالی خشکیده است.

در ادامه یکی دیگر از این کشاورزان با اشاره به اینکه من نزدیک به 400 گوسفند داشته ام که به علت خشکسالی همه آنها را فروخته ام و اکنون دیگر هیچیک از آنها نمانده ادامه داد: حتی چاه های آبی با عمق 270 الی 300 متر نیز در منطقه ما خشک شده است.

به گزارش مهر بسیاری از کشاورزان منطقه شرق اصفهان علاوه بر فروش ادوات کشاورزی خود حتی بخشی از جهیزیه فرزندان خود را نیز به فروش رسانده و اکنون نیز برای امرار معاش خود دچار مشکل هستند.

در همین خصوص رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان به خبرنگار مهر گفت: کشاورزان شرق و غرب اصفهان حق آبه زاینده رود را حق شرعی، عرفی و قانونی خود تلقی می کنند و در این خصوص تقاضای جواب قانع کننده از جانب مسئولین و متولیان امر هستند و زیر بار وعده و وعید ها، همچون گذشته نمی روند.

حسین محمدرضایی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه حق آبه کشاورزان حق آبه دار، از رودخانه زایندهرود حدود 73 درصد کل آورد آن است و بزرگترین شرکاء آن محسوب میشوند، و اگر کمبود آب است باید آب کشاورزان به نسبت سهمشان کم شود نه اینکه به طور کامل قطع شود.

وی تصریح کرد: کشاورزان شرق اصفهان در شرایط موجود وضعیت بدی پیدا کرده اند چرا که نزدیک به شش الی هفت سال است به سبب بی آبی و گرانیهای اخیر برای امرار معاش خود با مشکلات فراوانی روبرو شده اند.

محمدرضایی تصریح کرد: میزان بارندگی حوزه کوهرنگ که سرشاخه های زاینده رود محسوب میشود تا به امروز 820 میلیمتر باران و مقدار چشمگیری برف باریده است، که وضعیت مطلوب را نشان میدهد و باید دنبال آن بود که این بارشها کجا رفته و این آبها کجا میرود که حجم سد زاینده رود از خط قرمز که 180 میلیون مترمکعب است، 8 میلیون متر مکعب اضافه شده است.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان ادامه داد: کشاورزان اصفهان در کل ایران در کشاورزی زبانزد عام و خاص اند و در ابتکار و نوآوری حرف نخست را می‌زدند، ولی در حال حاظر این کشاورزان بدلیل به غارت رفتن حق آبه هایشان بیکار و برای معاش خود با مشکلات فراوانی روبه رو شده اند.

وی خاطرنشان کرد: خیلی از این حق آبه ها بصورت رسمی در قباله های ازدواج مادران و همسران و عروسان کشاورزان به عنوان مهریه (زمین با حق آبه) ثبت شده است، و از نظر شرعی، عرفی و قانونی دست درازی به آن خلاف قانون است و این کار تکرار فدک دیگری است.

محمدرضائی در مورد مشکلات کشاورزان افزود: این کشاورزان بدلیل بی آبی کشت و کار و درآمدی ندارند، سرمایه خود را برای آبی کردن چاه های خود هزینه کرده اند که نتیجه ای دربر نداشت، زمین های آنها بدون آب ارزشی برای فروش ندارد، ادوات کشاورزی خود را برای امرار معاش فروخته اند، به بانک ها بدهکار هستند و روز به روز فشار بانک ها برای طلب خود افزایش می یابد، دامداری ها بدلیل بی علوفه بودن، گرانی دارو و خرید ناعادلانه شیر ورشکسته و دام های آبستن خود را با یک سوم ارزش به کشتارگاه می برند، بیمه بیکاری به آنها پرداخت نمی شود، بیمه محصولات کشاورزی هم بدون کشت وکار بیمه نمی کند، تورم هم بر فشارهای اقتصادی افزوده است، اشتغال دیگری هم در شرق اصفهان وجود ندارد، سن ازدواج دختران و پسران بدلیل مسائل اقتصادی بالا رفته است، خیلی از فرزندان کشاورزان ترک تحصیل کرده اند، مغازه ها به آنها ارزاق نسیه نمی دهند، کس به آنها پول قرض نمی دهد، آنها دیگر اعتبار ندارند.

وی ادامه داد: به همین دلیل آنها از زندگی ساقط شده اند و باید مسئولان و تصمیم گیران این موارد را در نظر بگیرند و به آنها حق داده و به صورت مضاعف پیگیر مشکلات و پرداخت خسارت چندین ساله بی آبی به آنها باشند.

محمدرضائی افزود: مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد، بنابراین ما کشاورزان برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه از مسئولان می خواهیم پیرو سخنان مقام معظم رهبری در کمترین زمان ممکن به مشکلات کشاورزان رسیدگی شود.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان افزود: من نمیدانم چرا مسئولین کشوری لقمه را دور سر خود می گردانند، می خواهند آب شور را از خلیج فارس که شورترین آب دریای جهان را دارد و از دریای خزر با این فاصله چندین صدکیلومتری و از سطح صفر دریا تا ارتفاع 1650 متری از سطح دریا پمپاژ کنند هزینه این خط لوله‌ها با احتساب آزادسازی مسیر، هزینه پمپاژ با گرانی برق و طولانی بودن مسیر و اختلاف ارتفاع و شیرین کردن آب آیا منطقی است.

وی افزود: در صورتی که در شهرستان سمیرم بیش از 10رودخانه دائمی و فصلی داریم که استحصال آب این رودخانه ها بطور میانگین 2800 میلیون متر مکعب در سال است و آب آن بعد از عبور از چهارمحال و بختیاری از طریق سرشاخه های کارون وارد خوزستان می گردد، تعجب ما از این است که چرا مقداری از این آب را از رودخانه ماربر سمیرم به طرف اصفهان انتقال نمی دهند.

محمدرضائی خاطرنشان کرد: رودخانه ماربر سمیرم در ارتفاع دو هزار متر از سطح دریا قرار دارد و اصفهان در 1650 متر از سطح دریا حدود 350 متر شیب به طرف اصفهان دارد و نیازی به پمپاژ ندارد و با حفر مقداری تونل و بقیه مسیر 120 کیلومتر آن به صورت رو باز می تواند دشت های شهرضا، جرقویه و شهر اصفهان و شرق اصفهان را آباد کند، مسئولین ما باید به دنبال انتقال این آب باشند، نه اینکه از شمال و جنوب کشور پی آب شور باشند.

همچنین کشاورزان شرق اصفهان قطعنامه ای را با عنوان قطعنامه تراکتور سواران و احیا گران زاینده رود را صادر کرده اند که در این قطعنامه نسبت به عملکرد وزارت نیرو انتقاد داشته اند.

در این قطعنامه آمده فروش بی رویه آب از محل حق آبه‌ها و بارگذاری‌های بیش از ظرفیت بر روی رودخانه، عدم نظارت و محافظت شایسته از رودخانه که منجر به حفر 7620 حلقه چاه در حریم رودخانه و نصب پمپاژها و منصوبات و مستحدثات فراوان در حریم و بستر رودخانه شده است، عدم انجام مدیریت صحیح ـبرسانی و انتقال آب از رودخانه و ممانعت از متجاوزین به حریم بستر رودخانه، احساس مالکیت بر حق آبه ها بجای ماموریت و نگهداری و توزیع آن انتقاد شده است.

همچنین آمده است که موارد فوق با قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های اجرایی مربوطه مغایر است که این امر سبب شده رودخانه زاینده رود یک رودخانه فصلی و حتی کمتر از آن شود و در واقع یک رودخانه خکش باشد، همچنین اقتصاد، تولید، سلامت روح و روان، معاش، بهداشت، فرهنگ، محیط زیست، ارتباط مردم با نظام، مهاجرت، اشتغال و توسعه مردم حوزه زاینده رود را نیز آسیب رساند.

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گزارش: محمد قاسمی