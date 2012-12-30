پایان اختلاف 20ساله وزارت راه و نفت/ ماجرای کشف نفت زیر فرودگاه اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، میدان نفتی آسماری اهواز یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان و منطقه خاورمیانه است که با گذشت حدود 50 سال از آغاز توسعه این میدان هنوز از ظرفیت بالائی برای تولید نفت خام برخوردار است.

این میدان از سه مخزن آسماری،‌ بنگستان و خامی تشکیل شده است که هر یک از سازندهای هیدروکربوری این میدان تاکنون بیش از یکصد حلقه چاه حفاری شده است و و در مجموع از ظرفیت تولید روزانه بیش از 500 هزار بشکه طلای سیاه برخوردار است.

با این وجود از سال 1345 شمسی تاکنون اختلافی بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی برای حفاری چاه‌های جدید توسعه ای در این میدان نفتی به ویژه در اطراف فرودگاه اهواز وجود داشته است به طوری‌که برآوردها نشان می دهد که در محدوده زیر باند و تاسیسات فرودگاه اهواز ذخایر قابل توجه ای نفت خام برای استخراج وجود دارد.

با این وجود اخیرا رستم قاسمی وزیر نفت و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی برای جابه جائی فرودگاه اهواز و انجام حفاری های جدید نفتی به توافق نهایی رسیده اند و به زودی این توافق در قالب لایحه ای به هیات دولت ارسال خواهد شد.

از سوی دیگر بر اساس اعلام مسئولان وزارت راه، فرودگاه اهواز جر یکی از پر ترددترین فرودگاه های کشور بوده و برای پاسخگوئی به نیازهای پروازی مردم به ویژه در سطح استان خوزستان باید این فرودگاه توسعه یابد.

از این رو با جابه جائی فرودگاه اهواز به حاشیه این کلانشهر جنوب کشور علاوه بر ایجاد ظرفیت بیشتری برای جابه جائی مسافران امکان توسعه و حفاری چاه‌های جدید نفتی در میدان اهواز فراهم می شود.



میدان اهواز تا 60 سال آینده نفت دارد

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت در گفتگو با مهر با اشاره به توافق با مسئولان بخش هوایی کشور برای خرید فرودگاه اهواز توسط شرکت ملی نفت، گفت: بر اساس برآوردهای انجام گرفته، این میدان هیدروکروری حداقل برای 60 سال آینده نفت خام برای تولید و استخراج در اختیار دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حفاری‌های افقی و جهت دار در سطح میدان نفتی اهواز انجام می شود، تصریح کرد: انجام این حفاری‌ها در زیر بستر باند فرودگاه می تواند حادثه آفرین باشد و حتی منجر به حوادث غیر قابل جبرانی شود.

این مقام مسئول نفتی با یادآوری اینکه برخی از چاه‌های نفتی میدان اهواز در دوران پیش از پیروزی انقلاب و توسط شرکت‌های آمریکائی حفاری شده است، بیان کرد: از این رو این چاه ها از استاندارد و ایمنی بالائی برخوردار نیستند.

وی همچنین یکی از الزامات حفاری و تعمیر چاه های موجود نفتی حاشیه فرودگاه اهواز را خاموش کردن رادار فرودگاه عنوان کرد و افزود: روشن و خاموش شدن رادار فرودگاه‌ها سال‌هاست که به اختلافی بین شرکت مناطق نفتخیز جنوب و این مجموعه تبدیل شده است زیرا روشن ماندن رادار مانع انجام برخی از حفاری‌های تخصصی خواهد شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید نفت میدان نفتی آسماری اهواز معادل با کل تولید نفت کشور قطر است، تاکید کرد: بر این اساس خرید فرودگاه اهواز توسط شرکت ملی نفت و توسعه این میدان نفتی دارای توجیه اقتصادی بالائی در بلندمدت است.