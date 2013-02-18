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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

صبا برای جبران نفت را می‌سوزاند/ نگاه ویژه پرسپولیسی‌ها به قم!

صبا برای جبران نفت را می‌سوزاند/ نگاه ویژه پرسپولیسی‌ها به قم!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر فردا با دیدار صبای قم - نفت تهران به پایان می‌رسد، دیداری که صبا برای جبران ناکامی در آسیا و نفت برای تحکیم جایگاهش در رده پنجم و نزدیک شدن به چهار تیم بالای جدول به پیروزی در این بازی فکر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور درحالی فردا سه‌شنبه با برگزاری یک بازی به پایان می‌رسد که تیم صبای حذف شده از آسیا در خانه میزبان نفتی است که در نیم فصل دوم متحول شده و روزهای خوبی را سپری می‌کند.

صبای قم که شنبه هفته گذشته در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا، پیروزی برابر الشباب امارات را با شکست در ضربات پنالتی عوض کرد و از صعود به مرحله گروهی این رقابتها بازماند، می‌خواهد ناکامی در این دیدار مهم را در لیگ برتر جبران کرده و از تنها شانس خود برای صعود دوباره به مهمترین رقابت قاره کهن استفاده کند.

شاگردان مرفاوی پس از 10 روز استراحت و ریکاوری، برای محقق شدن این هدف باید در این بازی خانگی نفت تهران را با اختلاف بیش از دو گل شکست دهند تا با صعود به رده ششم، به جمع مدعیان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا از لیگ برتر اضافه شوند. البته تحقق این هدف برای تیم پرنوسان صبا تا حدودی سخت است، تیمی که در 5 بازی گذشته 4 مساوی بدست آورده، هرچند در 9 بازی قبلی شکست نخورده است.

تیم نفت هم که در نیم فصل دوم 5 پیروزی و 3 تساوی بدست آورده و خود را به رده پنجم جدول رسانده است اما حریف ساده‌ای برای صبا نیست. آنها می‌خواهند با پیروزی در این بازی جایگاه خود را در این رده تحکیم بخشند و بار دیگر فاصله خود را با تیم ششم جدول یعنی پرسپولیس افزایش دهند تا از خطر از دست دادن جایگاه فعلی دور شوند. همچنین فاصله خود را با چهار تیم بالای جدول کاهش دهند.

از سوی دیگر پرسپولیسی‌ها هم نگاه ویژه‌ای به این بازی دارند زیرا اگر نفت برنده شود، فاصله‌اش با پرسپولیس را بار دیگر به 5 امتیاز می‌رساند و اگر صبا خصوصا با بیش از 2 گل نفت را شکست دهد، به رده ششم رسیده و پرسپولیس به رده هفتم خواهد فرستاد. اما بهترین نتیجه برای پرسپولیسی‌ها تساوی این بازی خواهد بود، نتیجه‌ای که پرسپولیسی‌ها را امیدوار می‌کند حتی در هفته آینده به رده پنجم برسند.

بر پایه این گزارش، البته نباید فراموش کرد تیم‌های صبای قم و نفت تهران، فصل گذشته رقابت بسیار نزدیکی با همدیگر برای کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا داشتند که در نهایت در هفته سی و چهارم آن مسابقات، تیم صبای قم به لطف تساوی برابر فجر در شیراز و شکست 3 بر صفر نفت در تهران برابر استقلال، با یک امتیاز بیشتر آسیایی شد. قطعا همین مسئله جذابیت‌های این بازی را بیشتر خواهده کرد.

برنامه روز پایانی از هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
* صبای قم - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

جدول رده‌بندی لیگ برتر:
1- استقلال تهران 52 امتیاز
2- تراکتورسازی تبریز 49 امتیاز
3- سپاهان اصفهان 47 امتیاز
4- فولادخوزستان 46 امتیاز
5- نفت تهران 40 امتیاز
6- پرسپولیس تهران 38 امتیاز
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10 صبای قم 35 امتیاز
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15- پیکان تهران 23 امتیاز
16- ذوب‌آهن اصفهان 22 امتیاز
17- گهر دورود 18 امتیاز
18- صنعت نفت آبادان 16 امتیاز

 

کد مطلب 1816031

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