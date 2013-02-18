خطای گردان روی "ولاتکو" پنالتی بود/ اخراج بازیکن سپاهان صحیح بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در مورد عملکرد تورج حق‌وردی داور دیدار پرسپولیس با سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مسابقه، دیداری سخت و سنگین بود و تورج حق‌وردی کار سختی برای قضاوت داشت اما قضاوتش تنها با یکی دو اشتباه همراه بود.

وی اضافه کرد: در صحنه مشکوک به پنالتی گردان با دستش اول پای راست و بعد پای چپ بازیکن پرسپولیس را می‌زند که متاسفانه داور بازی صحنه را نمی‌بیند. در این صحنه کمک داور هم می‌توانست به کمک داور بیاید که متاسفانه وی هم نتوانسته بود صحنه را ببیند. این صحنه خطای پنالتی بود.

رئیس دپارتمان داوری همچنین خاطرنشان کرد: در صحنه‌ای هم که داور خطای هند محرم نویدکیا را گرفت، هند اتفاق نیفتاد و داور در این صحنه اشتباه کرد. اما داور در اخراج مدافع سپاهان به درستی عمل کرد زیرا بازیکن سپاهان با دو دست بازیکن پرسپولیس را هل داد. اگر مهاج پرسپولیس به توپ می‌رسید، موقعیت مناسبی نصبیش می‌شد و اخطار دوم کاملا درست بود.

عسگری در پایان گفت: در دو بازی دیگر دیروز هم مشکل خاصی وجود نداشت و من خودم ناظر بازی راه‌آهن - داماش گیلان بودم و عملکرد داور خوب بود. بازی گهر دورود و تراکتورسازی تبریز هم طبق گزارش ناظر داوری مشکلی نداشت.