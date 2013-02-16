به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره آغاز دور جدید پیش فروش سکه گفت: همان طور که وعده داده شده بود، پیش فروش سکه در اوایل اسفند اعلام و شروع می شود و به میزان کافی در اختیار کلیه هموطنان قرار می دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی ایران در خصوص قیمت پیش فروش سکه نیز تاکید کرد: به طور قطع پیش فروش سکه با قیمت کمی کمتر از قیمت روز برای شش ماه آینده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بهمنی همچنین تصریح کرد: این مسئله بیشتر تامین نیازهای مردم در پایان سال است و تعداد این سکه ها نیز به اندازه ای نیست که کسی بخواهد روی ارقام ۵۰ یا ۱۰۰ هزار سکه خریداری کند، در اختیار وی قرار گیرد.

وی ادامه داد: شش ماه بعد از زمان ثبت نیز سکه ها در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که پیش فروش سکه از نگاه نمایندگان مجلس نمی تواند راهکار مناسبی برای جمع آوری نقدینگی و کاهش تورم باشد، گفت: استدلال بانک مرکزی برای پیش فروش سکه در مرحله اول تامین نیاز موجود در بازار در این خصوص است تا نیازهای مردم در پایان سال موجب افزایش قیمت نشود.

وی ادامه داد: پیش فروش سکه تنها یکی از راه های جمع آوری نقدینگی است و اوراق مشارکت نیز راه دیگری است و مجموعه این اقدامات می تواند نقدینگی را جمع آوری کند.

بهمنی در این خصوص تاکید کرد: هدف ما از پیش فروش سکه صرفا جمع آوری نقدینگی نیست والبته این مسئله تا اندازه ای می تواند نقدینگی را نیز کنترل کند اما به تنهایی این اقدام کافی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتقاد نمایندگان مجلس به بانک مرکزی در خصوص عدم هدایت مناسب نقدینگی به بخش تولید نیز گفت: ما به بانکها تکلیف کرده ایم که این منابع را به بخش تولید سوق دهند.

براساس گزارش سایت خانه ملت، بهمنی در خصوص ارائه تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی در پایان سال نیز گفت: تسهیلات طبق روال سال های گذشته به واحدهای تولیدی پرداخت می شود و جزئیات آن نیز در روزهای آتی اعلام می شود.