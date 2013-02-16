مهرداد لاهوتی به خبرنگار مهر گفت: یک فوریت ممنوعیت جدایی ری از تهران تصویب شده بود اما دو فوریت آن نیاز به بررسی بیشتری برای تصویب داشت بنابراین قرار است فردا این پیشنهاد در کمیسیون شوراهای مجلس بررسیشود و پس از بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود.

وی گفت: چون تهران پایتخت کشور و متعلق به همه مردم ایران است دارای حساسیت ویژه است و باید هر گونه تصمیم گیری در تقسیماتش اعم از جدایی یا ادغام شهرستانهای آن با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس انجام شود.

لاهوتی به تدوین طرح جامع و تفصیلی تهران اشاره کرد و گفت: روی این طرح پنج سال کار کارشناسی شده و باید تصمیم گیری درباره تهران به دور از هر گونه فضاهای احساسی، با دقت بیشتری انجام شود.

این پیشنهاد برای نخستین بار با نظر حدود 150 تن از نمایندگان در طرح دو فوریت به استناد مصوب سال 1386 شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شده بود.

