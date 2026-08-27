شهردار سنندج: ۵۵ درصد بافت شهری نیازمند بازآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدانور رشیدی، ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و جمعی از مدیران اجرایی استان، توسعه این شهر را نیازمند تغییر رویکرد، برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی عنوان کرد.

رشیدی با اشاره به وسعت حدود پنج هزار هکتاری سنندج اظهار کرد: موقعیت کوهستانی و شرایط توپوگرافی شهر، امکان گسترش کالبدی آن را محدود کرده و زمین مناسب برای توسعه شهری و ساخت‌وساز استاندارد به یکی از مسائل اساسی تبدیل شده است.

وی افزود: محدودیت اراضی باعث شده فشار بیشتری بر محدوده‌های موجود شهر وارد شود و به همین دلیل، بازآفرینی شهری، احیای بافت‌های فرسوده و اصلاح الگوی تراکم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

شهردار سنندج همکاری میان شهرداری، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی را در این زمینه مؤثر دانست و گفت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند به فراهم شدن زمینه برای تأمین زمین و مسکن و ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک کند.

رشیدی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد بافت شهری سنندج در محدوده‌های ناکارآمد یا فرسوده قرار دارد، نسبت به پیامدهای تداوم ساخت‌وسازهای غیراستاندارد هشدار داد.

وی اظهار کرد: نواحی منفصل شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و برخی اراضی که با مسائل مالکیتی، اوقافی یا محدودیت‌های مربوط به کاربری‌های عمومی روبه‌رو هستند، روند صدور مجوزهای ساخت را دشوار کرده‌اند.

شهردار سنندج ادامه داد: برطرف کردن این موانع نیازمند همکاری مجموعه مدیریت شهری با دستگاه‌های تخصصی و جامعه مهندسی است تا زمینه برای ساخت‌وساز اصولی فراهم شده و احتمال بروز حوادث ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و غیراستاندارد کاهش یابد.

عمر ماشین‌آلات عمرانی به ۴۰ سال رسیده است

رشیدی یکی دیگر از مشکلات حوزه عمران شهری را فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات شهرداری دانست و گفت: میانگین عمر ناوگان ماشین‌آلات عمرانی سنندج حدود ۳۸ تا ۴۰ سال است و ادامه فعالیت با چنین تجهیزاتی، اجرای طرح‌های عمرانی را با دشواری مواجه می‌کند.

وی خواستار همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای رایزنی و حمایت از روند نوسازی تجهیزات عمرانی شد و افزود: تقویت این ناوگان می‌تواند توان شهرداری را برای اجرای پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های بازآفرینی افزایش دهد.

شهردار سنندج در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی معابر اشاره کرد و گفت: در دوره ششم شورای اسلامی شهر، حدود سه میلیون مترمربع عملیات آسفالت در معابر سنندج انجام شده است.

رشیدی همچنین راه‌اندازی کارخانه تولید قیر اختصاصی برای استان و شهرداری‌ها را از نیازهای مهم بخش عمران دانست و اظهار کرد: ایجاد چنین ظرفیتی می‌تواند دسترسی به مواد مورد نیاز پروژه‌های آسفالت را تسهیل و سرعت اجرای طرح‌های عمرانی را افزایش دهد.

سنندج در مسیر حذف کاغذ از فرایندهای مهندسی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مدیریت شهری در زمینه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: شهرداری سنندج در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان، فرایندهای خود را به شکل الکترونیکی انجام می‌دهد و کاغذ از این چرخه حذف شده است.

رشیدی افزود: شهروندان می‌توانند اقداماتی مانند پیگیری دستور نقشه و ارتباط با سازمان نظام مهندسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.

وی این اقدام را علاوه بر تسهیل امور شهروندان، مؤثر در کاهش مراجعات حضوری و به تبع آن کاهش ترافیک و مصرف سوخت دانست و گفت: الکترونیکی شدن فرایندها همچنین می‌تواند زمینه‌های بروز تخلف و فساد اداری را کاهش دهد.

شهردار سنندج در ادامه به برنامه‌های مدیریت شهری برای افزایش سرانه فضای سبز اشاره کرد و گفت: در قالب پویش «سنندج سبز» بخش قابل توجهی از اهداف تعیین‌شده تاکنون محقق شده است.

رشیدی از اجرای طرح‌های مختلف در این حوزه خبر داد و افزود: پارک ۲۰ هکتاری نیشتمان، پارک ۳۶ هکتاری پیرچنار، پارک پنج هکتاری معلم و پارک چهار هکتاری لاوان از جمله پروژه‌هایی هستند که در برنامه توسعه فضای سبز شهر قرار گرفته‌اند.

وی اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری تنها ایجاد پارک‌های بزرگ‌مقیاس نیست و توسعه فضاهای سبز محله‌ای نیز با هدف فراهم کردن محیط مناسب برای ورزش، پیاده‌روی و حضور خانواده‌ها دنبال می‌شود.

رشیدی اضافه کرد: برخی از این فضاها در شرایط خاص می‌توانند در حوزه پدافند غیرعامل نیز مورد استفاده قرار گیرند و از این منظر توسعه فضاهای باز شهری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

توسعه شهری نیازمند مشارکت همه تخصص‌هاست

رشیدی سخنان خود، توسعه پایدار شهر را نیازمند همکاری مجموعه‌ای از تخصص‌ها و نهادها دانست و گفت: مدیریت شهری نمی‌تواند مسائل پیچیده شهر را صرفاً با اتکا به یک تخصص یا یک دستگاه حل کند.

وی افزود: مهندسان، دانشگاهیان، علما، نخبگان، متخصصان و شهروندان هر کدام بخشی از ظرفیت مورد نیاز برای حل مسائل شهری را در اختیار دارند و باید زمینه استفاده از این توان فراهم شود.

شهردار سنندج تأکید کرد: هم‌افزایی میان مدیریت شهری و مجموعه‌های تخصصی از جمله سازمان نظام مهندسی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های عمرانی، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و ارتقای ایمنی ساخت‌وسازها را هموارتر کند.

رشیدی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این همکاری‌ها باید حرکت سنندج به سمت شهری ایمن، برخوردار از زیرساخت‌های مناسب و متناسب با نیازهای شهروندان باشد.