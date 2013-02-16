به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به اینکه دولت باید در تصویب بودجه سال آینده با نگاه ویژه به بحث حمل و نقل عمومی نگاه کند و توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی در روستاها و شهرها نیازمند برخورداری از بودجههای متناسب است، اظهار داشت: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان برای کاهش آلایندههای جوی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه حضور مردم اصفهان در راهپیمایی 22 بهمن امسال پرشور بوده و ملت ایران در تمام لحظهها و شرایط از انقلاب اسلامی و رهبری پیروی میکنند،اضافه کرد: یک ماه به پایان امسال باقی مانده است و از ابتدای امسال تاکنون شهرداری اصفهان پروژههای بسیاری در سطح شهر اجرا کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه بهرهبرداری از پروژههای شهری از هفته گذشته در سطح شهر آغاز شده، بیان داشت: مقرر شد تا پایان امسال چهارشنبه هر هفته پروژههای شهری اصفهان به بهرهبرداری برسند.
بودجه امسال شهرداری اصفهان بیش از 100 درصد تحقق یافت
وی با اشاره به اینکه بودجه امسال شهرداری اصفهان بیش از 100 درصد تحقق یافته است و حقوق و مزایای کارکنان شهرداری اصفهان نیز باید هر چه سریعتر پرداخت شود، ادامه داد: پرداختهای پیمانکاران شهرداری باید هر چه سریعتر انجام شود.
حاج رسولیها با بیان اینکه ویژگی سیستم شورایی این است که راهکارهای اصولی برای پرداخت حقوق به پیمانکاران شهرداری هرچه سریعتر انجام شود، تصریح کرد: وضعیت حقوق پیمانکاران خدماتی نیز باید بررسی و به آنها پرداخت شود و بودجه سال آینده شهرداری اصفهان آماده و این بودجه براساس یک برنامهریزی دقیق و قانونمند تنظیم و تصویب شده و شهر رویاها یکی از مهمترین پروژههای شهر اصفهان است.
وی با تاکید بر اینکه این پروژه به دلیل مباحث ارزی نباید معطل بماند و شهرداری اصفهان باید در موعد مقرر شهر رویاهای اصفهان را راهاندازی کند، افزود: در بودجه سال آینده شهرداری اصفهان62 میلیارد تومان برای خرید اتوبوسهای جدید برای ناوگان اتوبوسرانی اختصاص داده شده است.
رئیس شوری اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مقرر شده بود که واگنهای قطار شهری اصفهان پایان امسال یا ابتدای سال آینده وارد شود و مسئولان باید مباحث ارزی حول محور این موضوع را برطرف کنند و این پروژه را هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسانند، تاکید کرد: از دو سال گذشته تاکنون هیچ دولت هیچ اتوبوس جدیدی را به اصفهان اختصاص نداده است و دولت باید به توسعه حمل و نقل عمومی نگاه ویژه داشته باشد.
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