اهانت یک وزیر رژیم آل خلیفه به مقاومت لبنان و انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین



وی مدعی شد خاندان حاکم در بحرین با توجه به قانون اساسی خط قرمز محسوب می شود. وی همچنین در اظهاراتی بسیار گستاخانه انقلاب مردمی بحرین را موجی از خشونت و اعمال خرابکارانه توصیف کرد.



این وزیر بحرینی که اخبار متعددی درباره روابطش با مقامات رژیم صهیونیستی وجود دارد، انقلابیون بحرینی را به رابطه با خارج از کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سمیره رجب" وزیر اطلاع رسانی رژیم آل خلیفه که همواره مواضع تندی علیه انقلابیون بحرینی می گیرد، در گفتگویی با روزنامه الوطن عربستان، جنبش حزب الله لبنان را که با مقاومت شجاعانه خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان در جریان جنگ 33 روزه، اسطوره شکست ناپذیری ارتش اشغالگران قدس را در هم شکست، به زعم خود، گروهی از شبه نظامیان تروریست و تندرو دانست.