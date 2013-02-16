صادرات 744 تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی ظهر شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهارکرد: صادرات مرغ منجمد از استان در سال جاری 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت 718 واحد مرغداری با ظرفیت سالانه 24 میلیون قطعه جوجه ریزی بیان کرد: از ابتدای مسال تا کنون 18 میلیون قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده است.

وی با اشاره به کشتار شش میلیون و 386 هزار قطعه مرغ در سه کشتار گاه طیور استان عنوان کرد: 11 هزار و 670 تن مرغ در استان کشتار شده است.

وی بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون 10 هزار و 447 قطعه گوشت سفید از خراسان جنوبی به سایر استانهای کشور ارسال شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون شش هزار و چهار تن گوشت مرغ گرم و منجمد از استان صادر شده است، گفت: این رقم در سال گذشته شش هزار و 522 تن بوده است.

وی میزان صادرات مرغ زنده به خارج از کشور را 83 هزار و 110 قطعه عنوان کرد و گفت: 744 تن مرغ منجمد به خارج ازکشور صادر شده است.

رضایی با اشاره به وجود یک میلیون و 500 هزار راس دام سبک در استان تصریح کرد: 34 هزار راس دام سنگین و 24 هزار نفر شتر در این استان وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال 53 هزار و 437 راس دام سبک از استان خارج شده است، عنوان کرد: کشتار دام سبک در استان نیز 38 هزار و 24 راس بوده است.

رضایی با اشاره به کشتار پنج هزار و 126 راس دام سنگین در کشتارگاه های استان بیان کرد: هفت هزار و 408 راس دام سنگین از استان نیز به خارج استان صادر شده است.