به گزارش خبرنگار مهر، مجموع قطعات این کنسرت که اسفندماه سالجاری در تهران برگزار میشود به آهنگسازی شهرام ناظری و فرید الهامی در دو بخش روی صحنه میرود؛ در بخش نخست این اجرا قطعاتی از موسیقی ایرانی با اشعار مولانا اجرا خواهد شد.
در بخش نخست از این اجرا قطعات "دوش چه خورده ای دلا"، "سوز و گداز"،"من چه دانم"، "قفل زندان"، "مرا گویی" ، "شیدا شدم"، "راست بگو نهان مکن" و "حلاج" (شعری از شفیعی کدکنی) به آهنگسازی شهرام ناظری روی صحنه میرود.
بخش دوم کنسرت به اجرای قطعاتی برگرفته از شاهنامه فردوسی بر اساس مقامهای باستانی تنبور اختصاص دارد. این بخش از کنسرت با آواهای هوره و موره در مقام جلو شاهی آغاز میشود و پس از آن با قطعات نیایش، روایت پادشاهی ضحاک، ضحاک در جستجوی فریدون، قیام کاوه آهنگر ادامه پیدا میکند و با برافراشتن درفش کاویان به پایان میرسد.
تازهترین کنسرت شوالیه آواز ایران از تاریخ 9 تا 12 اسفندماه در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود. بلیت کنسرت شهرام ناظری با همراهی گروه موسیقی فردوسی بین ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
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