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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

گزارش تمرین استقلال/

غیبت جباری و رحمتی/ قلعه‌نویی با عکاس مغضوب رویارو نشد!

غیبت جباری و رحمتی/ قلعه‌نویی با عکاس مغضوب رویارو نشد!

تمرین امروز شنبه استقلال در حالی برگزار شد که مجتبی جباری و مهدی رحمتی در آن غایب بودند و امیر قلعه نویی هم با لباس شخصی در آن حاضر شد و البته خیلی زود محل تمرین را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال بعد از پیروزی پر گل برابر فجر از ساعت 15 امروز شنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شد و یکساعت و نیم طول کشید. امیر قلعه نویی که با لباس شخصی به تمرین آمده بود، به اتاق خود در کمپ رفت و پس از چند دقیقه کمپ را ترک کرد.

* ستار همدانی، مجتبی جباری و مهدی رحمتی غایبان تمرین امروز بودند. سیاوش اکبرپور هم که به خاطر سرماخوردگی در کنار زمین حاضر شده بود، با سایر بازیکنان تمرین نکرد.

* بازیکنان استقلال طبق برنامه قلعه نویی فردا صبح وزنه خواهند زد. به همین دلیل تمرین فردا یکشنبه در نوبت عصر تعطیل خواهد بود.

* نصیر مقدری عکاس ورزشی که بعد از بازی پیکان با استقلال درگیری تعدادی از تماشاگران را منعکس کرده و مورد خشم و غضب امیر قلعه نویی قرار گرفته بود، امروز برای دیدار با سرمربی استقلال با یک جعبه شیرینی - که از سوی باشگاه استقلال تهیه شده بود - به کمپ آمد. با این حال آشتی مقدری و قلعه نویی بی نتیجه ماند چرا که سرمربی آبی پوشان پیش از حضور این عکاس ورزشی کمپ را ترک کرده بود!

کد مطلب 1816537

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