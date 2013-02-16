به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال بعد از پیروزی پر گل برابر فجر از ساعت 15 امروز شنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شد و یکساعت و نیم طول کشید. امیر قلعه نویی که با لباس شخصی به تمرین آمده بود، به اتاق خود در کمپ رفت و پس از چند دقیقه کمپ را ترک کرد.

* ستار همدانی، مجتبی جباری و مهدی رحمتی غایبان تمرین امروز بودند. سیاوش اکبرپور هم که به خاطر سرماخوردگی در کنار زمین حاضر شده بود، با سایر بازیکنان تمرین نکرد.

* بازیکنان استقلال طبق برنامه قلعه نویی فردا صبح وزنه خواهند زد. به همین دلیل تمرین فردا یکشنبه در نوبت عصر تعطیل خواهد بود.

* نصیر مقدری عکاس ورزشی که بعد از بازی پیکان با استقلال درگیری تعدادی از تماشاگران را منعکس کرده و مورد خشم و غضب امیر قلعه نویی قرار گرفته بود، امروز برای دیدار با سرمربی استقلال با یک جعبه شیرینی - که از سوی باشگاه استقلال تهیه شده بود - به کمپ آمد. با این حال آشتی مقدری و قلعه نویی بی نتیجه ماند چرا که سرمربی آبی پوشان پیش از حضور این عکاس ورزشی کمپ را ترک کرده بود!