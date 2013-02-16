فعالیت های فرهنگی در مساجد بیشتر شود

علیرضا جانبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت و قداست مسجد در اسلام ، بيان كرد: اين پايگاه هاي توحيدي بايد به عنوان مراكز تربيت رزمندگان مدافع اسلام و ولايت، فعاليت كنند.



وی با تاكيد بر اينكه مساجد بهترين مكان براي سرمايه گذاري فرهنگي است، افزود: مسئولان و ائمه جماعت بايد در مساجد، نوجوانان و جوانان را با ارزش هاي اصيل اسلام و انقلاب آشنا سازند.



جانبازی نقش مساجد را در شكل گيري انقلاب فوق العاده و تعيين كننده دانست و ابراز داشت: نقش كليدي مساجد در شكل گيري انقلاب اسلامي براي هر صاحب فكر ، نظر و انديشه اي آشكار است.



وی تصريح كرد: امروز در جريان بيداري اسلامي ، مساجد نقش فوق العاده تاثيرگذاري دارند و اقدامات سازنده كانون هاي فرهنگي ما نيز به عنوان الگو براي ساير كشورهاي اسلامي بسيار مفيد است.



مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري بيان داشت: مساجد بزرگترين شبكه ديني براي دفاع از انقلاب و ارزش هاي اسلامي هستند لذا بايد براي ارتباط بيشتر نسل جوان با مساجد، تلاش كنيم.



وی گفت: مساجد نقش موثري در جاودانه كردن ارزش هاي انقلاب اسلامي براي مقابله با جنگ نرم دشمنان دارند.



جانبازی با اشاره به جاذبه هاي فراوان مساجد، اظهار داشت: توجه به فعاليتهاي كانون هاي مساجد مي تواند جوانان را بيشتر به سمت اين مكان مقدس جذب كند.



وی مسجد را مستحكم ترين سنگر براي صيانت از دستاوردهاي انقلاب عنوان كرد و افزود: مساجد بايد به عنوان پايگاه هاي دفاع از ولايت و حكومت اسلامي نقش مهمي در جامعه ايفا كنند.