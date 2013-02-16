شهرداری یاسوج یک گام دیگر به لیگ برتر نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته یک کشور، بعدازظهر شنبه دو تیم شهرداری یاسوج و شهرداری تبریز در استادیوم تختی شهر یاسوج به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم میزبان با حساب سه بر یک به پیروزی رسید.

ابتدا این تیم میهمان بود که در دقیقه 22 بازی با ضربه سر "کمال کامیابی" از میزبان پبش افتاد اما در دقیقه 45 تیم شهرداری یاسوج توسط "محمد پورمند" و از روی پاس "علی ابوالفضلی" گل خورده را جبران کرد.

با این حال نیمه اول این بازی با تساوی به پایان رسید و دو تیم نیمه دوم را با حملات دو جانبه آغاز کردند.

در دقیقه 73 بازی حملات تیم شهرداری یاسوج به نتیجه رسید و "اتابک نمازی" توانست دروازه تیم شهرداری تبریز را باز کند.

در دقیقه چهارم وقت اضافه این دیدار نیز "علی ابوالفضلی" هافبک تیم شهرداری یاسوج با عبور از "شیث رضایی"، توپ را به "مصطفی چراغی"داد تا او برای سومین بار دروازه شهرداری تبریز را باز کند و موجب خوشحالی خیل انبوه تماشاگران این بازی شود.

تیم شهرداری یاسوج با این پیروزی 39امتیازه شد و جای خود را در صدر جدول گروه ب لیگ دسته یک کشور مستحکم کرد.

پس از شهرداری یاسوج، تیم استقلال صنعتی اهواز با 36 امتیاز در ره دوم جدول قرار دارد.

تیم شهرداری یاسوج هفته آینده به مصاف تیم سایپای شمال می رود.