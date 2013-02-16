بانوی دونده استان مرکزی نائب قهرمان مسابقات بین المللی دو وميداني شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بيست و يكمين دوره مسابقات دووميداني داخل سالن فجر در بخش بانوان که طی 2 روز در محل سالن آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، پریسا عرب ورزشکار استان مرکزی موفق شد با زمان 10دقیقه و 57 ثانیه و 22 صدم ثانیه بعد زهراعلی اکبری دیگر ورزشکار ایرانی به مقام دوم دست یابد.



پایان كلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی بانوان شهرستان اراك

كلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی بانوان شهرستان اراك در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراك پایان یافت.

رییس هیات ورزش های همگانی استان مركزی افزود: در این دوره آموزشی 30 بانوی ورزشكار در رده های سنی مختلف به مدت یك هفته حضور داشته اند.

نصرالله نان بده با بیان اینکه در حال حاضر 15هزار ورزشکار در این هیئت به فعالیت می پردازند بیان كرد: شركت كنندگان در این دوره آموزشی مباحث لازم را زیر نظر بیتا آرستی از مربیان استان مركزی فرا گرفتند.

اولین دوره كلاس مربیگری درجه سه پیلاتس بانوان در اراك پایان یافت

اولین دوره كلاس مربیگری درجه سه پیلاتس بانوان با حضور 25 نفر از استان مركزی و اصفهان در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراك پایان یافت.

نایب رئیس هیئت همگانی استان مركزی با اشاره به اینکه شركت كنندگان در این دوره مباحث لازم را به مدرسی نسترن كریمی طی 5 روز فرا گرفتند، اضافه کرد: این ورزش كمتر شناخته شده بود اما اخیرا با اطلاع رسانی درست به یك روش تكمیلی ورزشی همگانی و خانگی تبدیل شده است.

مریم سوفیانی ادامه داد: فعالیت های ورزش پیلاتس در استان از دو سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر در سطح باشگاهی در اراك انجام می شود.

ورزش پیلاتس روی انعطاف و قدرت در تمام اندام های بدن تمركز دارد بدون این كه عضلات را حجیم یا آن را از بین ببرد.