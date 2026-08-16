فرماندار لنگرود از حافظان جنگل تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه همزمان با برگزاری رویداد ملی «سلام جنگلبان» که با هدف تکریم و قدردانی از تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبیعی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود، یوسف گلشن فرماندار شهرستان لنگرود با حضور در واحد منابع طبیعی و آبخیزداری اطاقور، از قرقبانان و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان تجلیل کرد.

فرماندار لنگرود در این مراسم صمیمی با اشاره به گستردگی عرصه‌های طبیعی تحت حفاظت در شهرستان، اظهار کرد: نگاهداری و صیانت از ۲۵ هزار هکتار اراضی جنگلی در سطح شهرستان، وظیفه‌ای بسیار سنگین و حساس است؛ این در حالی است که تنها ۲۱ نیروی حفاظتی و قرقبان مسئولیت حفاظت از این عرصه گسترده را بر عهده دارند.

وی افزود: این نیروها با وجود کمبود شدید امکانات و تجهیزات و در شرایط دشوار اقلیمی و جغرافیایی، به صورت شبانه‌روزی از جنگل‌ها و منابع طبیعی منطقه حفاظت می‌کنند و امنیت و پایداری این عرصه‌ها مرهون تلاش خستگی‌ناپذیر آنان است.

مشارکت مردم، حلقه مفقود حفاظت پایدار

فرماندار لنگرود با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از شهروندان، جوامع محلی، بهره‌برداران و دوستداران محیط زیست خواست در کنار نیروهای حفاظتی قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، قطع غیرمجاز درختان، آتش‌سوزی یا سایر موارد تهدیدکننده منابع طبیعی، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی ۲۵ هزار هکتاری عرصه‌های جنگلی شهرستان و محدودیت تعداد نیروهای حفاظتی، مشارکت و حساسیت عمومی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تخریب و حفاظت پایدار از این سرمایه ارزشمند داشته باشد.

تقدیر از نیروهای نمونه یگان حفاظت

در ادامه این مراسم، فرماندار لنگرود ضمن بازدید از بخش‌های مختلف واحد منابع طبیعی و آبخیزداری اطاقور، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از قرقبانان و نیروهای نمونه یگان حفاظت تجلیل کرد و بر تداوم پایش، نظارت و حفاظت مستمر از عرصه‌های طبیعی شهرستان تأکید داشت.

رویداد ملی «سلام جنگلبان» با هدف تکریم و قدردانی از تلاشگران عرصه حفاظت از منابع طبیعی و همچنین معرفی نقش و خدمات جنگلبانان و نیروهای حفاظتی به جامعه، در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.

