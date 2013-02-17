محمدرضا وصفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: بنده با توجه به حجم کاری نمایشگاه کتاب تهران و اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شدهام و مشغله زیادی از این بابت دارم، از رئیس نمایشگاه کتاب تهران درخواست کردهام که این مسئولیت را به فرد دیگری بسپارند.
وی افزود: بنده دیروز (شنبه 28 بهمن) تقاضای خودم را به دفتر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کردم.
وصفی گفت: ظرفیت کاری بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران بسیار زیاد است و انصاف نیست که کسی این مسئولیت را بر عهده داشته باشد که توان ادای آن را نداشته باشد و به نظرم باید نیرویی به صورت تمام وقت در این حوزه فعالیت داشته باشد نه من که امکانش را ندارم.
وی همچنین از کنارهگیری خود از مسئولیت ادارهکل مجامع و تشکلهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل مشغله کاری و تدریس در دانشگاه تهران، خبر داد.
وصفی همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه تازه کنارهگیری کردهام، هنوز پاسخی به درخواست انصرافم از فعالیت در بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران داده نشده است.
کنارهگیری محمدرضا وصفی از مسئولیت کمیته بینالملل بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران در حالی صورت میگیرد که بر اساس فرم منتشر شده از ضوابط حضور ناشران خارجی، بخش ارزی (فروش یارانهای) از این نمایشگاه حذف شده است.
وصفی چندی پیش هم نسبت به بحران اقتصادی اروپا، بحران سوریه و تحریمها علیه ایران، از آنها به عنوان سه چالش اصلی پیش روی بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران نام برده و نسبت به موفقیت این نمایشگاه در بخش خارجی ابراز تردید کرده بود.
وی گفته بود: قطعاً تحریمها و بالا رفتن نرخ ارز، بر حضور ناشران خارجی تأثیرگذار خواهد بود. همچنین هزینههای حضور در نمایشگاه کتاب تهران برای ناشران خارجی به خصوص در کشورهای اروپایی بالا رفته است. از سوی دیگر بحران در سوریه و تبعات آن یک مانع جدی برای حضور ناشران خارجی است؛ با توجه به اینکه محمولههای کتاب ناشران لبنانی از طریق سوریه به ایران فرستاده میشود و همچنین ناشران سوری نمایندگی ناشران مراکشی و مغرب را نیز بر عهده داشتند، حمل بار از برخی کشورهای عربی به سمت ایران عملاً امکانپذیر نیست.
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