شهید شاطری افتخار جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی عصر شنبه در حاشیه آیین بزرگداشت شهادت سردار حسن شاطری رئیس ستاد بازسازی لبنان در گفتگو با خبرنگاران در محل امامزاده یحیی (ع) سمنان ضمن اشاره به رشادت های این شهید گفت: شهید شاطری تمام عمر خود را بعد از انقلاب در کسوت جهاد مستمر گذراند و سرانجام در یک راه انسانی و الهی که کمک به مردم آسیب دیده از هجمه های صهیونیست ها در لبنان به دست مزدوران رژیم صهیونیستی و استکبار در منطقه بود به شهادت رسید.
انتقام خون شهید شاطری گرفته خواهد شد
وی با تاکید بر اینکه انتقام خون شهید شاطری را می گیریم، تاکید کرد: هیچ چیزی بی پاسخ نخواهد ماند.
سلامی با بیان اینکه پاسخ این ددمنشی را در میدان های نبرد خواهیم داد افزود: نبرد با استکبار جهانی از همان اول پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و تا پیروزی نهایی همچنان ادامه دارد.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام شهید شاطری را زنده بودن روح فداکاری، مقاومت و شهادت در کالبد جامعه دانست و گفت: این شهید سمبلی از حیات جاودانه روح شهادت و وفاداری در ایران اسلامی است.
نقش بارز شهید شاطری در کمک به مردم بی سرپناه لبنان
وی بازسازی مناطق آسیب دیده و کمک به مردم بی سرپناه لبنان که بر اثر حملات ددمنشانه صهیونیست ها بی خانمان شده اند را مهمترین نقش شهید شاطری برشمرد.
سردار سلامی شهادت را اوج کمال انسانی و آغاز زندگی جاودانه دانست و از انسانیت، شجاعت، جانفشانی و متانت به عنوان ویژگی های اخلاقی شهید حسن شاطری یاد کرد.
جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: شهید شاطری سال های سال در صحنه های سخت و سرد کردستان خدمت کرد و آثار جاودانی از خود برجای گذاشت.
ابعاد جغرافیایی به تنهایی تعیین کننده عظمت و بزرگی یک جامعه نیست
وی ضمن تاکید بر اینکه امروز ابعاد جغرافیایی به تنهایی تعیین کننده عظمت و بزرگی یک جامعه نیست بیان داشت: وسعت ذهن، افقهای تفکر، ارتفاع آرمانها و سطح اهداف، تعیینکننده میزان تعالی عظمت و شکوه یک ملت است.
سردارسلامی با بیان اینکه شعاع عمل ما با شعاع تاثیر دشمن در هم تنیده شده است تاکید کرد: امروز مرزهای امنیت و دفاع را به هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای جغرافیاییمان بردهایم.
انقلاب ایران، چرخه نزول قدرتهای بزرگ را شتاب داد
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب ما توانسته چرخه نزول قدرتهای بزرگ را شتاب داده و آنها را از نقطه اوج با شیبی نزولی به سمت غروب خود پیش ببرد، تصریح کرد: همه قدرتهای امپراطوری مادی عالم، دارای چرخه عمر معینی هستند که این بر اساس سنتهای الهی، پایانپذیر و دارای اجل معینی است.
وی همچنین، امپراطوریهای روم، ایران، اسپانیا، هلند، انگلستان، شوروی را از جمله این امپراتوری ها ذکر کرد و افزود: امروز نیز آمریکا که یک دوره انبساط قدرت و نقطه اوج که همان اشباع قدرت است را تجربه کرده و پس از عبور از آن نقطه به تدریج منحنی زوال این قدرتها آغاز میشود که عوامل اصلی این منحنی زوال تقریبا برای همه قدرتهای مادی که ایدئولوژی الهی ندارند، یکسان است.
دستاوردهای فنی بشر عاملی برای بردگی مدرن در نظام غربی
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در شتابدهی به زوال این قدرتها نقش مهمی ایفا کرده و توانسته در خورشید گرفتگی طولانی مدت از صدر اسلام تا کنون به عنوان یک نظام ارزشی روشن و نیرومند و حیاتبخش خورشید پر فروغ اسلام را دوباره به جهانیان نشان دهد.
سردار سلامی با اشاره به شکست تمدن غرب، در سخنان خود به دستاوردهای فنی غرب نیز اشاره کرد و افزود: در نظام غربی دستاوردهای فنی بشر عاملی برای بردگی مدرن و به اسارت درآوردن انسانها، بیعدالتی، از بین بردن کرامات انسانی، سقوط ارزشهای اخلاقی دخالت در کشورها و شکافهای عمیق اجتماعی شده و در نقطه مقابل آن یک نهضت بزرگ اجتماعی علیه این نظام لیبرالیستی بوجود آمده است.
هیچ پدیده سیاسی با انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه هیچ پدیده سیاسی با انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست، افزود: ما از یک نعمت بینظیر و بیبدیل و بدون جایگزین برخورداریم که آمریکاییها فقدان آن را همیشه برای خود داشته اند و آن این است که ما از یک رهبری شجاع و باهوش و دنیاشناس برخورداریم.
سلامی با بیان اینکه همه میدانند که آمریکا 50 درصد قدرت نظامی دنیا را در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: امروزه افول قدرت اقتصادی آمریکاییها را میبینیم و همه شاخصههای علمی بیان کننده نزول و کاهش این قدرت است؛ آثار افسردگی را در مقامات آمریکایی میبینیم که در سوریه به بنبست سیاسی رسیده و مانند عراق نمیتوانند مداخله نظامی کنند، زیرا ظرفیت آنها برای پیروزی تمام شده است.
وی با بیان اینکه "انقلاب اسلامی ما طرفداران زیادی دارد"، تاکید کرد: ما مرزهای خود را با دشمنان تغییر دادهایم.
دشمن خواهان جدایی در تفکرات واندیشه های ما است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمن علیه کشورمان اظهار داشت: آنها میخواهند در اندیشهها و تفکرات جامعه ما جدایی بیندازند.
وی تصریح کرد: فتنه 88 محصول تهاجم فرهنگی دشمن بر ارزشها و اخلاق سیاسی ما بود، ولی در این جنگ نابرابر فرهنگی هم با اقتدار و شکوه به یک انتهای روشن رسیدیم و اعتماد مردم به نظام با وجود همه مشکلات عمیقتر و مستحکمتر شده است، چرا که متکی بر شعور و آگاهی است.
سلامی با اشاره به تهاجم اقتصادی دشمن به عنوان یکی از صد اهرم فشار علیه ایران اظهار داشت: به نظر شما این چه قدرتی است که در محاصره کامل اقتصادی مسلم جهان قرار میگیرد، ولی استوار، پایدار، پررونق و پرتحرک به مسیر خود ادامه میدهد؟ ما مانعتراشی در برابر پیشرفت خود را به مانند یک قطار در حال حرکت میدانیم که یک عده بچه به آن سنگاندازی میکنند.
ایران کشوری سه بعدی است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه "امروز ما کشوری سه بعدی هستیم"، تصریح کرد: زمانی مساحتی در زمین داشتیم اما امروز در فضا هم حضور داریم ما امروز نیروگاه و پالایشگاه، موتورهای توربینی و موتورهای جت میسازیم و این مولفههای حقیقی قدرت ماست.
وی در پایان با اشاره به تهدیدات نظامی و غیرنظامی دشمنان علیه کشورمان گفت: ما در حال پیشرفت هستیم به شرط آنکه متحد و منسجم باشیم و پشت سر رهبر حرکت کنیم و در این راه کوتاه نیاییم و از تهدیدات دشمن نهراسیم، چرا که تهدیدات آنها بیحسترین تهدیدات است، مردم ایران از این گردنهها عبور خواهند کرد و امیدواریم این احساس در همه ملت زنده بماند.
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