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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۴

بیات:

300 اثر به جشنواره شعر فجر همدان ارسال شد

300 اثر به جشنواره شعر فجر همدان ارسال شد

همدان - خبرگزاری مهر: مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان گفت: 300 اثر به جشنواره شعر فجر در همدان ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات شامگاه شنبه در آیین اختتامیه شعر فجر که در مجتمع فرهنگي هنري بوعلي‌سينا همدان برگزار شد، اظهار داشت:300 اثر در قالب كلاسيك، سپيد و نیمایی به دبيرخانه جشنواره ارسال شد.

خسرو بيات همچنین از تشكيل كميته اجرايي و برگزاري كارگاه تخصصي و معرفي شاعران در اين جشنواره در همدان نيز خبر داد.

وی گفت: این جشنواره با حضور بیش از 30 شاعر از استان های ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، کردستان و کرمانشاه برگزار شده و از هر استان چهار شاعر در این جشنواره حضور دارند

معاون امنيتي سياسي استاندار همدان نیز در این مراسم جشنواره شعر و ادبيات شعری را حاصل تاريخ و تمدن كهن ايران دانست و گفت: هر قدر تاريخ و تمدن در يك كشور كهن باشد سابقه شعر و شاعري در آن غني‌تر است.

علیرضا قاسمی فرزاد به تاريخ غني چند هزار ساله ايران اشاره كرد و گفت: ايران داراي مدنيتي غني و صاحب نامداران بزرگي است كه اشعارشان تا هميشه در يادها خواهد ماند.

وي ادبيات شعر قبل از انقلاب اسلامي را تابع ضوابطي خاص دانست و گفت: در آن دوران هنر شعر در دنياي تاريح غوطه‌ور بود كه با پيروزي انقلاب اسلامي نقطه عطفي در شعر ايراني ايجاد شد.

قاسمي فرزاد شاعران و نويسندگان را ميراث‌بانان انقلابي دانست كه وظيفه سنگين انتقال اين ميراث بر عهده آنها است.

دبير هفتمين جشنواره شعر فجر و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد نیز در این مراسم اظهار داشت: این جشنواره پس از همدان در اردبیل برگزار خواهد شد.

رضا حميدي گفت: هفتمين جشنواره پس از حضور در اردبيل و خراسان رضوي در استان فارس در سال جاری به كار خود پايان می دهد.

وي با اشاره به ارسال 46 هزار و 751 شعر از بیش از دو هزار شاعر در جشنواره هفتم شعر فجر اظهار داشت: از شام تاريخ تا صبح فردا در ايران ساعت ايرانيان به وقت ادبيات كوك بوده است.

وي جايگاه شعر را در ادبيات فارسي متمايز دانست و گفت: شعر در زندگي ما زيسته و با ما پيچ و تاب خورده است.

حمیدی شعر را خورشيدي درخشان و فروزان دانست و گفت: موسيقي و خوشنويسي و حتي نقاشي در حاشيه شعر تنفس مي‌كنند و اين ويژگي جايگاه شعر را در فرهنگ و هنر ايراني متمايز مي‌كند.

وي هنر ملي ايران را شعر دانست و گفت: بايد بهترين اهتمام را در اين عرصه داشت.

در پایان این مراسم شاعران و صاحبان اثر از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

کد مطلب 1816784

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