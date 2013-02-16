شعر فجر بهترین فرصت برای قدردانی از شاعران تلاشگر عرصه انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق صلاحی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد بین‌المللی در عطف توجه همگانی به مقوله شعر و پرداختن به این هنر به صورت تخصصی گفت: بکارگیری متخصصان فن شعر در این جشنواره و محک زدن برآیند شعری کشور در طول یک سال، قطعاً اقدام در خور تحسینی است.

وی افزود: امیدوارم جشنواره شعر فجر هم مثل برخی دیگر از جشنواره‌ها که با کامیابی روبه‌رو بوده‌اند و رغبت عمومی را در پی داشته‌اند، موفق شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: هنرمندان زیادی در عرصه انقلاب ورود پیدا کرده‌اند و از آن جمله می‌توان به شاعران اشاره کرد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز در این عرصه فعالیت داشته‌اند.

صلاحی گفت: به نظرم این جشنواره فضای لازم را برای بروز و ظهور استعدادهای عرصه شعر فراهم می‌کند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور تاکید کرد: امیدوارم جشنواره بین‌المللی شعر فجر بتواند همه گروه‌ها و سلایق شعری کشور را پوشش دهد و آثارشان را ارزیابی کند.

وی افزود: از سوی دیگر امیدوارم این جشنواره قدردان مادی و معنوی همه کسانی باشد که توانسته‌اند از طریق سروده‌ها و نواهایشان در جامعه تحرکی ایجاد کنند و ملت ایران را تا به امروز در صحنه نگهدارند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: به نظرم این جشنواره بهترین فرصت برای قدردانی از شاعران تلاشگر عرصه انقلاب و همچنین کلیه کسانی است که در طول 33 سال گذشته در عرصه شعر قلم زده‌اند هر چند شاید نامشان چندان برده نشده است.

صلاحی در عین حال گفت: البته مناعت طبع این شاعران چنان است که نیازمند این تقدیرها نیستند اما هر انسانی تشنه محبت است و جشنواره شعر فجر می‌تواند علاوه بر رفع این تشنگی‌ها، انگیزه‌های جدید در شاعران ما ایجاد کند تا شاهد ورود ایده‌های نو در عرصه شعر باشیم.