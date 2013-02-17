به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مهم دیروز رهبر معظم انقلاب در جمع مردم تبریز ضمن گرامیداشت قیام مردم این خطه در 29 بهمن، اظهار داشت: اگر چه به دلیل دموکراسی در کشور ما اختلاف آرا وجود دارد اما در برابر توطئه دشمنان یک دست و یکصدا پشت سر رهبری ایستاده ایم.

وی افزود: تذکرات مشفقانه رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه خیرخواهانه، دلپذیر و بجا بود و از جانب خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام می کنم نقد رهبر معظم انقلاب را عامل اصلاح کار خویش می دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مهم دیروز مقام معظم رهبری نسبت به اتفاقات روز استیضاح، تصریح کرد: در این بخش اشکالاتی که مربوط به ما می شود را عذرخواهی می کنیم.

وی تصریح کرد: ما ایشان را ولی امر مسلمین و نور چشممان می دانیم و با جان و دل تلاش می کنیم تا نظراتشان در حوزه تقنین اجرا شود.

لاریجانی در ادامه اظهار داشت: مجلس در تلاش است تا مسئله اقتصادی را ریشه ای حل کند و مرکز پژوهش ها باید در برنامه خود راهکارهایی را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس ارائه کند تا نمایندگان این راهکارها را مورد توجه قرار دهند.

ادامه دارد...