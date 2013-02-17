بايد استعفاي مارتينتي را به فال نيك گرفت/ ورود به دايره مديريت فيلا ميسر شد

سيد جواد رفوگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه وضعيتي كه در زمان رياست مارتينتي در فيلا بوجود آمد به نحوي بود كه اجازه ورود به دايره مديريت فدراسيون جهاني از بسياري از كشورها سلب شده و نوعي انحصار براي خود ايجاد كرده بودند. در همين راستا مي توان استعفاي مارتينتي را به فال نيك بگيريم و در انديشه تحكيم روابط با مديران و سرپرستان جديد فيلا باشيم.



دبير پيشين فدراسيون كشتي ادامه داد: در اين بين نبايد از نقش اثرگذار اهالي فدراسيون، كميته ملي المپيك و وزارت ورزش به سادگي گذشت، چرا كه هم اكنون بهترين فرصت براي رايزني و تعامل بيشتر براي كسب كرسي هاي تازه در فدراسيون جهاني است.



رئيس انستيتو بين المللي كشتي ايران در خاتمه در خصوص حذف اين رشته از المپيك نيز گفت: رقابتهاي جام جهاني تهران بهترين فرصت براي برگزاري نشست هاي تخصصي و انجام اقدامات ديپلماتيك و فني است، چرا كه مسئولان كشتي 10 كشور برتر دنيا به تهران مي آيند و مي توان به خوبي از اين فرصت بدست آمده براي ايجاد اتحاد و روابط بيشتر استفاده كرد.



سایت رسمي فدراسیون جهانی کشتی پس از استعفاي رافائل مارتينتي از سمت رياست فيلا از انتخاب نناد لالوویچ به عنوان جانشين مارتينتي و رئیس موقت فیلا خبر داد.