به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی‌زاده پیش از ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با اشاره به مراحل پنج‌گانه ترسیم‌شده برای حرکت انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی یک جریان زنده و مستمر است که با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ آغاز شد و برای رسیدن به نقطه مطلوب، مراحل دیگری از جمله شکل‌گیری نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت تمدن بزرگ اسلامی را پیش رو دارد.

وی افزود: تمدن اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و فراهم‌کننده شرایط ظهور منجی باشد و برای تحقق این هدف، مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در کنار ساختارهای حاکمیتی ضروری است.

حرکت عمومی مردم؛ حلقه تکمیل‌کننده جامعه‌سازی

معاون اجتماعی سپاه کربلا با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ایجاد حرکت عمومی مردم در مسیر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، مردم خود را نسبت به سرنوشت انقلاب مسئول می‌دانستند و در عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشتند، اما در دوره‌هایی این احساس مسئولیت عمومی نسبت به اهداف انقلاب کاهش یافته است.

تقی‌زاده ادامه داد: نباید تصور شود که پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی صرفاً بر عهده دولت یا ساختارهای رسمی نظام است؛ چراکه اساس حکومت اسلامی بر همراهی و حرکت متقابل امام و امت استوار است و بدون حضور مردم، حتی ساختارهای قدرتمند نیز نمی‌توانند اهداف خود را به‌طور کامل محقق کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف گفت: حضور جوانان در اردوهای جهادی، محرومیت‌زدایی، آبرسانی به مناطق صعب‌العبور و خدمت‌رسانی به روستاها از جلوه‌های روشن نقش‌آفرینی مردم در جامعه‌سازی است.

معاون اجتماعی سپاه کربلا خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات عمرانی، آبادانی و خدمت‌رسانی در کشور با حضور و مشارکت مستقیم مردم انجام شده است و این ظرفیت باید بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

هفت محور برای نقش‌آفرینی اجتماعی

تقی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای مشارکت مردم در تحقق جامعه اسلامی بیان کرد: بیانیه گام دوم انقلاب، مسیر و قله‌های حرکت جامعه را مشخص کرده است و مؤلفه‌هایی همچون علم، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی می‌تواند عرصه‌ای برای نقش‌آفرینی آحاد مردم باشد.

وی ادامه داد: هر فرد می‌تواند متناسب با توان و ظرفیت خود در یکی از این عرصه‌ها نقش‌آفرینی کند؛ از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات، مدارس و دانشگاه‌ها گرفته تا کمک به اقتصاد خانواده‌ها، راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه، کمک به نیازمندان و مشارکت در حرکت‌های جهادی.

معاون اجتماعی سپاه کربلا همچنین از شکل‌گیری قرارگاه‌های محله‌محور به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم برای حل مسائل مردم یاد کرد و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند زمینه حضور مستقیم مردم در حل مشکلات محلات و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم کنند.

تقی‌زاده با بیان اینکه جامعه اسلامی جامعه‌ای است که در آن مردم نسبت به یکدیگر دغدغه دارند، افزود: همدلی، کمک به همنوع، توجه به مشکلات همسایه و بی‌تفاوت نبودن نسبت به مسائل جامعه از جمله رفتارهایی است که می‌تواند به تدریج در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه و افزایش توجه افکار عمومی جهان به تحولات ایران اظهار کرد: امروز رفتار مردم ایران در بسیاری از عرصه‌ها برای جوامع دیگر به‌عنوان یک الگو مورد توجه قرار گرفته و ایستادگی، مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مردم می‌تواند در گسترش این الگو در سطح جهانی اثرگذار باشد.

معاون اجتماعی سپاه کربلا در پایان خاطرنشان کرد: حرکت عمومی مردم که در منظومه فکری انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده، می‌تواند زمینه تحقق جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی را فراهم کند و هر فرد با ایفای نقش خود در این عرصه می‌تواند به‌عنوان یک منتظر فعال، در مسیر تحقق عدالت جهانی و زمینه‌ سازی برای ظهور منجی گام بردارد.