می توانستیم مجمع فوق العاده را خیلی زودتر برگزار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش در نشست هم اندیشی مجمع کمیته ملی المپیک که بعدازظهر امروز برگزار شد تصریح کرد: بحث اختلاف بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را بارها و بارها از سوی اصحاب رسانه شنیده و همیشه آن را انکار کرده ام و گفته ام که چنین چیزی نیست. خواسته ما این است که مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک هر چه زودتر برگزار شود البته می توانستیم مجمع فوق العاده را زودتر از اینها برگزار کنیم.