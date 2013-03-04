اساسنامه خوبی نوشته شود در آینده ورزش تاثیرات مثبتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد ،علیپور رئیس فدارسیون انجمن های ورزشی در نشست هم اندیشی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: اتفاقات مهمی در ورزش کشور جریان دارد. در هر صورت اگر اساسنامه و قانونی در کشور ما نوشته شود سالهای سال در ورزش باقی خواهد ماند اما ایرادی از نظر شکلی و نوشتاری آن وجود دارد. این جمعی که در سالن اکادمی ملی المپیک نشسته اند از نخبگان ورزش و مدیران قدرتمند ورزش هستند و باید از خرد جمعی و کمک آنها دراین راستا استفاده شود.

وی ادامه داد: فکر می کنم اگر این اساسنامه به خوبی نوشته شود در آینده ورزش کشورمان تاثیر مثبت بگذارد. احساسم این است که از جمع کنونی باید بهتر و بیشتر استفاده شود و باید اجازه داد که همه در این راستا کمک کنند.