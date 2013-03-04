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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی:

اساسنامه خوبی نوشته شود در آینده ورزش تاثیرات مثبتی دارد

اساسنامه خوبی نوشته شود در آینده ورزش تاثیرات مثبتی دارد

رئیس فدارسیون انجمن های ورزشی با بیان اینکه باید از مدیران ورزشی و روسای فدراسیون ها در نوشتن و اصلاح اساسنامه کمک گرفته شود، گفت: اگر اساسنامه خوبی نوشته شود در آینده ورزش تاثیرات خوبی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر محمد ،علیپور رئیس فدارسیون انجمن های ورزشی در نشست هم اندیشی کمیته ملی المپیک تصریح کرد: اتفاقات مهمی در ورزش کشور جریان دارد. در هر صورت اگر اساسنامه و قانونی در  کشور ما نوشته شود سالهای سال در ورزش باقی خواهد ماند اما ایرادی از نظر شکلی و نوشتاری آن وجود دارد. این جمعی که در سالن اکادمی ملی المپیک نشسته اند از نخبگان ورزش و مدیران قدرتمند ورزش هستند و باید از خرد جمعی و کمک آنها دراین راستا استفاده شود.

وی ادامه داد: فکر می کنم اگر این اساسنامه به خوبی نوشته شود در آینده ورزش کشورمان تاثیر مثبت بگذارد. احساسم این است که از جمع کنونی باید بهتر و بیشتر استفاده شود و باید اجازه داد که همه در این راستا  کمک کنند.

 

 

کد مطلب 2011527

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