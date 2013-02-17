صدور بیانیه از جانب شورای عالی نظام پزشکی تکذیب شد

دکتر محمد صاحب الزمانی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر تایید اظهارات رئیس جمهور در خصوص بررسی وضعیت رد صلاحیت شدگان انتخابات نظام پزشکی از قول اعضای شورای عالی نظام پزشکی، به خبرنگار مهر گفت: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، ساز و کار قانونی خودش را دارد و بر اساس روال قانونی، نظر خودش را اعلام کرده است.

وی با اعلام اینکه هیئت مرکزی متشکل از 3 نماینده مجلس، یک نماینده قوه قضائیه، 2 نماینده وزیر بهداشت و یک نماینده وزیر کشور است، افزود: هیئت نظارت در استان تهران در 2 مرحله و هیئت مرکزی در 3 مرحله پرونده های کاندیداها را بر اسا س 4 منبع ذکر شده در قانون بررسی کردند.

صاحب الزمانی با اشاره به اینکه مهلت کافی برای کاندیداهای رد صلاحیت شده وجود داشته است که اعتراض خودشان را پیگیری کنند، گفت: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ساز و کار قانونی خودش را دارد و آقای رئیس جمهور هم اگر دستوری دارند و سئوالی می پرسند، می بایست از این هیئت مرکزی باشد.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به وجود 3 نماینده دولت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، ادامه داد: گفته شده که در ارتباط با نامه رئیس جمهور، بیانیه ای از طرف رئیس شورای عالی نظام پزشکی صادر شده است که بنده این موضوع را به شدت تکذیب می کنم. زیرا آقای پناهی که رئیس شوراست تحت عمل جراحی قرار گرفته و امکان گفتگو و مصاحبه را ندارد.

وی با اعلام اینکه شورای عالی نظام پزشکی برای صدور بیانیه حتما می بایست تشکیل جلسه بدهد، افزود: این شورا 27 نفر عضو دارد و طی یک ماهه اخیر هیچ گونه جلسه ای نداشته است که بخواهد بیانیه ای صادر کند.

صاحب الزمانی با اشاره به سخنان رهبری و توصیه ایشان به آرامش در جامعه، اظهارداشت: به هر حال باید منویات رهبری را پیگیری کنیم و در همین ارتباط، انتخابات نظام پزشکی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.