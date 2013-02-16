ابطال انتخابات نظام پزشکی در حیطه وظایف رئیس جمهور نیست

حسین نجابت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه "افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند،از نظر من انتخابات باطل است"، گفت: مراجع تایید صلاحیت در کشور مشخص هستند و نظام پزشکی قانون خود را دارد. ابطال انتخابات وظیفه رئیس جمهور نیست.

وی با بیان اینکه ابطال انتخابات نظام پزشکی در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست، افزود: ایشان به عنوان یک مسئول یا شهروند می توانند نسبت به رد صلاحیت ها و انتخاب افراد این موضوع شکایت کنند، اما مساله ابطال، نه معقول است نه امکان پذیر.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد : انتخابات نظام پزشکی هیئت نظارت مشخص دارد که روال آن مشخص و معلوم است و بر طبق آیین نامه های خود روند انتخابات را بررسی می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفته های احمدی نژاد مبنی بر ابطال انتخابات گفت: هر انتخاباتی مسئولان اجرایی و نظارتی مربوط به خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه در فتنه 88 نیز عده ای کل انتخابات را زیر سوال بردند، افزود: رئیس جمهور با کج سلیقه ای فکر می کند با ابطال انتخابات اتفاق خاصی می افتد اما این چنین نیست. هر انتخاباتی مسئولین خود را دارد و در این خصوص واهمه ای نیست.