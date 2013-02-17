رئیس جمهور به تنهائی نمی تواند انتخابات نظام پزشکی را باطل کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت روز یکشنبه در حاشیه برگزاری اولین یادواره شهدای زن جامعه پزشکی کشور در برج میلاد تهران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نامه رئیس جمهور تا چه اندازه می تواند در برگزاری این انتخابات تاثیر داشته باشد، گفت: رئیس جمهور در این نامه نظرشان را گفته اند و تصمیم با ستاد مرکزی است.

وی از تصمیم ستاد مرکزی انتخابات نظام پزشکی اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: خود ستاد برای برگزاری انتخابات در مورد مقرر تصمیم می گیرد.

طریقت منفرد با عنوان این مطلب که تصمیم گیری در ستاد مرکزی بر عهده سه قوه است، گفت: چون نمایندگان سه قوه در این ستاد حضور دارند، بنابراین تصمیم یک قوه شاید اثری نداشته باشد.

سرپرست وزارت بهداشت با اشاره به رد صلاحیت هایی که در این دوره از انتخابات نظام پزشکی صورت گرفته است، افزود: کسی هست که اطلاع نداشته باشد این کاندیداها چرا رد صلاحیت شده اند؟

وی با اشاره به نامه رئیس جمهور که در آن خواسته شده وضعیت رد صلاحیت شدگان دوباره بررسی شود، گفت: آقای رئیس جمهور در این نامه گفته اند که اگر احساس کنند روال رد صلاحیت ها قانونی نبوده است، آن را نمی پذیرند.

طریقت منفرد با اعلام اینکه برگزار کننده این انتخابات ما نیستیم، افزود: مجری، تاریخ انتخابات را مشخص کرده و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم امکانات را فراهم کرده است. حالا برگزاری انتخابات در موعد مقرر بستگی به نظر هیئت نظارت دارد.