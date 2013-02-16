برگزاری انتخابات نظام پزشکی در موعد مقرر / رئيس جمهور اصرار كند قانوني برخورد مي كنيم

مراد هاشم زهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخي اخبار مبني بر اينكه احتمال دارد انتخابات نظام پزشكي برگزار نشود گفت: بر اساس قانون انتخابات در تاریخ 4 اسفند برگزار مي شود و هيچ شبهه اي در اين خصوص وجود ندارد.

رئيس جمهور را روشن كنيد

وی در پاسخ به اينكه رئيس جمهور اعتراضاتي در مورد رد صلاحيتها دارد و حتي اعلام شده اين انتخابات منحل مي شود گفت: سخنان رئیس جمهور غیر قانونی و مصداق تشویش اذهان عمومی است. بهتر است افرادي كه با قوانين آشنايي دارند رئيس جمهور را روشن كنند.

رئيس جمهور لجبازي كند قانوني برخورد مي كنيم



هاشم زهی افزود:‌ قطعا انتخابات در همان تاريخی که پیش از این اعلام شده برگزار مي شود. البته در اين هشت سال مشاهده كرده ايم كه رئيس جمهور اصرارهای مغایر با قانون دارد و اگر بخواهد حرفي را به كرسي بنشاند حتي خلاف قانون هم عمل مي‌كند. بهتر است وی به جاي مسائل فرعي به فكر معيشت مردم باشد. ولي اگر چنين اتفاقي بيفتد قطعا معاونت حقوقي مجلس و دستگاههاي مسئول وارد شده و به موضوع قانوني رسيدگي مي شود.