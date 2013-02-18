تبر تیز طلاق، ریشه زندگی ها را هدف گرفته است/ عدم رضایت و امنیت مهمترین دلایل طلاق

اكرم دوستوندي در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوال "علل افزایش آمار طلاق در کشور" كه از سوالات مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی بود، گفت: بیشترین علل طلاق این است که سن صحيح ازدواج، موقعيت شناسي براي ازدواج و آگاهي هاي لازم را در اين خصوص نمي دانيم و ازدواج را از هر لحاظ بدون آگاهي انجام مي دهيم كه در بالا رفتن آمار طلاق بسيار تاثيرگذار است.

وی افزود: یکی دیگر از بیشترین علل طلاق این است که مانند همه كارهايمان سوال هاي موجود در زندگي را درک نمي كنيم و بعد به دنبال پاسخ آن باشيم.

وي گفت: طلاق بحث مفصلی است که بسته به طبقات اجتماعی، دلایل مختلف دارد اما از مهمترین دلایل آن می توان به "عدم رضایت و عدم امنیت" اشاره کرد.

دوستوندی افزود: داشتن رضایت در زندگی برای زن و مرد متفاوت است، اين رضايت از زندگي در مردان لذت بردن و در زنان داشتن آرامش است.

وی افزود: بايد به ياد داشته باشيم كه ازدواج تلفیق روح است قبل از آنکه تلفیق جسم صورت بگیرد.

وکیل کرمانشاهی ادامه داد: معمولا افرادی که بدون آگاهی از يكديگر يا حتي شناخت كامل از خود، زندگي مشترك خود را آغاز مي كنند دچار مشکل شده و اين امر یکی از تاثير گذارترین عوامل در از هم پاشيدن زندگي ها است.

وی اضافه کرد: يا افرادي هستند كه به جهت فریبکاری در پنهان داشتن شخصیت، یا به شناخت رسیده اما تحت تاثیر فاکتورها ی فشار در حالت خوشبینانه از ستونی به ستون دیگر برای یافتن فرج پناه برده و در حالت بدبینانه اين ازدواج از چاله به چاه افتان است و زندگي را آغاز مي كنند اما شکست می خورند.

وی در خصوص فاکتورهاي موثر در طلاق گفت: سطحی نگری، فرافکنی، نداشتن بلوغ فکری و روانی و ... در سوق دادن ازدواج به طلاق موثر هستند.

دوستوندی ادامه داد: هر یک از دلایل طلاق به نوبه خود تحت تاثیر بسیاری از عوامل درونی و بیرونی هستند و تاثیر فقر نیز در این مسئله دارای اهمیت و غیر قابل انکار است اعم از فقر اقتصادی، فقر اخلاقی.

وی تصریح کرد: موارد ذکر شده از مواردی است که در نهایت به رودهايی تبدیل خواهند شد که به دریای طلاق كه امروز در جامعه بسيار رواج پیدا کرده است، می پیوندند.

وی گفت: بارها بايد اين را تكرار كرد كه ازدواج باید آگاهانه صورت بگیرد و اين امر یک تصمیم بسیار بزرگ است كه اگر با آگاهی کامل صورت نگیرد با کوچکترین تلنگر از هم می پاشد.

وی افزود: قابل توجه اینکه هیچکدام از دلایل مخرب به تنهایی قدرت تخریب زندگی را ندارند و دسته ای از دلایل هستند که وقتی به ربایش خانواده ای مریض تشکیل شده جمع شوند تبری تیز برای بریدن حیات ازدواج می شوند.

شاهرگ دلایل طلاق خیانت و اعتیاد است

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: میانگین مراجعین طلاق روزانه بیش از انگشتان دست است، اغراق نیست اگر امروز شاهرگ دلایل طلاق را خیانت و اعتياد بدانیم. اعتیادی که در اثر ناتوانی روحی برابر هضم مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سردرگمی، حیرانی و ... است و خیانتی که حاصل فراموش کردن شهادت به قلب ها است و به دلیل عدم فهم صحیح خود شناسی، دیگر شناسی، خداشناسی بوجود آمده و در نتیجه این ها زندگی را به طلاق سوق می دهند.

وی در خصوص راهکار برای جلوگیری از طلاق گفت: باید از زندگی با هم لذت ببرند، باید احساس امنیت و آرامش در زندگي برقرار شود و این اتفاق رخ نمی دهد مگر با قانون کارآمدي كه آرامش را براي زنان در اجتماع و خانواده برقرار سازند.

وی گفت: بسياري از زنان اجتماع ما كوچكترين آرامشي را در زندگي حتي شخصي خود احساس نمي كنند، پس بايد قانون حمايت را از زنان چند برابر كند، بايد دانست كه همانطور که مرد از زن به معراج می رود، از دامن زن هم قابل سقوط به قعر جهنم است.

دوستوندی افزود: باید خوب بودن و خوب ماندن در جامعه زنده شود و رسیدن به اين امر هم تنها با خوب بودن صورت مي گيرد.

وکیل پایه یک دادگستری در پایان با ابراز امیدواری از کاهش آمار طلاق در آینده ای نزدیک ، گفت: مسئولین باید برای ازبین بردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم کاری کنند، اشتغالزایی به وجود بیاورند و زن و مرد نیازهای روحی، جسمی، احساسی و امنیتی دیگري را تامین کنند و فقط و فقط خوب باشند.