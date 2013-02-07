طرح مطلع مهربا هدف کاهش طلاق درجامعه برگزارمی شود

نسرین بهادری درگفتگو با خبرنگار مهرگفت: به منظور حمایت از خانواده و کاهش طلاق در جامعه از سال 86 تا کنون دوره های آموزشی خاصی با عنوان طرح رحمت ومطهره در استان کرمانشاه اجرا شده است.

وی درباره طرح رحمت ابراز داشت: این طرح درطول 6 سال گذشته با هدف تعمیق باورهای دینی، افزایش مهارت های زندگی و توانمند سازی زنان کرمانشاهی درایفای نقش های خود به عنوان مادر و همسر درخانواده اجرا شده است.

وی تصریح کرد: درطرح رحمت همه زنان خانه دار، کارگر و کارمند آموزش دیده اند.

بهادری همچنین از اجرای طرح مطلع مهر به طور همزمان در سراسر کشور و نیزدر استان کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: طرح مطلع مهر نیز با هدف تعمیق باور های دینی، توجه به معنویات، ظرافت و لطافت روحی زنان در خانواده ها برگزار می شود.

مشاور استاندار کرمانشاه در امور بانوان و خانواده گفت: این طرح سال گذشته تنها درهشت استان کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و خوشبختانه به دلیل اجرای موفق آن امسال در تمامی استان ها کشور برگزار می شود.

بهادری افزود: طرح مطلع مهر برای زوجینی اجرا می شود که کمتر از پنج سال ازعمر زندگی مشترکشان می گذرد.

وی ادامه داد: این طرح تنها در ادارات استان کرمانشاه و برای افزایش مهارت های زندگی آنان برگزارمی شود.

مشاور استاندار کرمانشاه در امور خانواده و زنان ابراز داشت: طرح مطلع مهر اکنون درمرحله تربیت مدرس برای اجرای کلاس های آن است و در روزهای آینده در سطح ادارات استان کرمانشاه اجرا خواهد شد.