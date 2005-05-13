تركيه پايگاه اينجرليك را دراختيار انگليس و كره جنوبي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، احمد نجدت سزررئيس جمهوري تركيه هيجدهم آوريل پس از گذشت يك ماه مذاكرات طي فرماني به آمريكا اجازه داد تا ازپايگاه اينجرليك درجنوب تركيه براي اهداف لجيستكي جهت كمك به نيروهايش درعراق و افغانستان استفاده كند.

اجازه استفاده ازپايگاه اينجرليك به لندن و سئول به فرمان شخصي رياست جمهوري اضافه شده است. انگليس خواستار استفاده از پايگاه اينجرليك براي سوخت گيري هواپيماهايش شده است اما كره جنوبي اين درخواست را مطرح كرده تا بتواند نظاميان مجروح خود را از طريق اين پايگاه تخليه كند .

دربيانيه وزارت خارجه تركيه درمورد اجازه به آمريكا براي استفاده از پايگاه اينجرليك، توضيحاتي داده شده است .

بعلاوه آمريكا حق ندارد ازپايگاه اينجرليك براي جابجايي وانتقال سلاح و تجهيزات نظامي و نيرو استفاده كند بلكه تنها به واشنگتن اين اجازه داده شده كه از اين پايگاه براي كمكهاي لجستيكي همانند چادر و غذا و لوازم يدكي استفاده نمايد .

واشنگتن يك ماه پيش درخواست اجازه استفاده از پايگاه اينجرليك تركيه براي پروازهاي هوايي را مطرح كرده بود .

آمريكائيان بزودي از پايگاه اينجرليك تركيه براي اهداف لجستيكي جهت كمك رساني به نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق و افغانستان استفاده خواهند كرد .

تركيه به عنوان يكي ازاعضاي سازمان آتلانتيك شمالي (ناتو) هم اكنون رهبري دوره اي نيروهاي بين المللي براي كمك به ايجاد امنيت و ثبات در افغانستان (ايساف) را برعهده دارد .