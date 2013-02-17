جذب 15 هزار معلم تربیت بدنی در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی ظهر یکشنبه در جشنواره نوجوان سالم در بوشهر اظهار داشت: ارائه آموزش‌های مناسب ورزشی یکی از اولویت‌های مهم است که در این راستا شش میلیون دانش‌آموز کلاس پنجم در سراسر کشور آموزش آکادمیک ورزشی را فرا می‌گیرند.

وی تربیت‌بدنی را یکی از محورهای مهم برنامه‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و با اشاره به جذب 15هزار معلم تربیت بدنی در آموزش و پرورش، خاطرنشان ساخت: تعداد 200 معلم تربیت‌بدنی در استان بوشهر جذب شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به برنامه‌های این وزارت در زمینه ورزش و تربیت‌بدنی، تصریح کرد: این برنامه‌ها تاثیر بسیار زیادی در همه‌گیرشدن ورزش داشته است.

وی با اشاره به علاقه دانش‌آموزان به ورزش در مدارس، اضافه کرد: ورزش به عنوان یک مطالبه در بدنه آموزش و پرورش تبدیل شده است و باید تلاش کنیم تا به این مطالبه فرزندانمان برای داشتن نسلی سالم و بانشاط پاسخ دهیم.

هاشمی جذب دانش‌آموزان به فعالیت‌های سالم ورزشی را تنها راه حفظ دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: برنامه‌های آموزش و پرورش به گونه‌ای ساماندهی شده که سلامت نسل جوان تضمین می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: پرداختن به ورزش‌های پایه در مدارس باعث می‌شود تا در رشته‌های ورزشی که مقام‌های خوبی را در عرصه بین‌المللی کسب نکرده‌ایم، صاحب مقام شویم.