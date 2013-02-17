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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

هفته بیست و ششم لیگ برتر/

ترکیب دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان برای بازی امروز اعلام شد

ترکیب دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان برای بازی امروز اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس که این هفته غایبان سرشناسی برای بازی با سپاهان دارد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان تا دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت. سرخپوشان که محمد نوری و غلامرضا رضایی را این هفته در اختیار ندارد با ترکیب، نیلسون، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، حسین ماهینی، رضا حقیقی، مهرداد پولادی، پروویچ، میثم نقی زاده، ولاتکو، محمد قاضی و هادی نوروزی به مصاف این تیم اصفهانی می روند.

در مقابل شهاب گردان، سوشاک، فرشید طالبی، احسان حاج صفی، آرویس بولکو، امید ابراهیمی، محرم نویدکیا، امین جهان عالیان، حسین پاپی، جواهیر سوکای و محمدرضا خلعتبری برابر پرسپولیس به میدان می روند.

روی نیمکت پرسپولیس نام کریم انصاریفرد، امیرحسین فشنگچی، مهرزاد معدنچی، اسماعیل خانزاده، عادل کلاه کج، رضا نورمحمدی و رضا محمدی دیده می شود.

کد مطلب 2000006

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